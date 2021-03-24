Ймовірна дочка Путіна знялася в рекламі одягу (фото)

Дівчина приміряла сукні в стилі baby doll і комбінезон з деніму.

Нібито таємна донька президента Росії Володимира Путіна Луїза Розова знялася для лукбука весняної колекції дизайнера Романа Уварова в речах однойменного бренду, а її фото з'явилися на сторінці бренду в Instagram.

"Луїза Розова в спеціальному кампейні #RomaUvarovDesign BABY DROP SS'21. Одяг з цього дропу нагадує про приємні враження з дитинства, очікування дива, про дитячу наївність і чистоту", — йдеться в підписі до знімків.

На кадрах дівчина позує в сукнях у стилі baby doll, комбінезоні з вареного деніму, прикрашеному ажурним коміром, об'ємній сорочці з принтом, що повторює дитячий малюнок. На деяких кадрах можна побачити казкового героя Колобка, а також ще одну модель, обличчя якої приховує маска.

Про Луїзу Розову, яку вважають третьою дочкою Путіна, вперше заговорили після розслідування видання "Проект" у листопаді минулого року. Тоді в серії матеріалів "Залізні маски" згадувалось про те, що близька знайома президента РФ з Санкт-Петербурга Світлана Кривоногова отримала частку в банку "Росія", а також їй часто надсилали розкішні подарунки люди з близького оточення голови держави. Там же йшлося про її дочку Луїзу, яка, як виявилося, як дві краплі води, схожа на першу особу Росії, а її по батькові — Володимирівна.

Про нібито позашлюбну дочку Путіна згадував і Олексій Навальний у розслідуванні про палац російського президента.

Сама дівчина ніяк не коментувала ці чутки, як і не дала прямої відповіді на запитання про свого можливого батька. Однак ця історія зробила її дуже популярною персоною.

Офіційно у Володимира Путіна є дві дочки, Марія та Катерина, яких йому народила в шлюбі колишня дружина Людмила. 6 червня 2013 року в інтерв'ю телеканалу «Росія-24» президент і його дружина оголосили, що їхній шлюб себе вичерпав, і вони вирішили розлучитися.

Нагадаємо, що передбачувана дочка Путіна Луїза Розова поспілкувалася з автором розслідування про себе.