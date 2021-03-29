Принц Уильям признан самым сексуальным лысым мужчиной в мире

Герцог Кэмбриджский оставил далеко позади Дуэйна "Скалу" Джонсона и даже "крепкого орешка" Брюса Уиллиса.

38-летний принц Уильям, герцог Кэмбриджский, признан самым сексуальным лысым мужчиной в мире, передает The Sun со ссылкой на исследование специалистов по косметической хирургии Longevita.

Рейтинг строился по количеству упомянутых персонажей с приставкой «сексуальный». Старший внук королевы Великобритании в блогах, отчетах и на страницах, найденных в поиске Google был описан как «сексуальный» целых 17,6 млн раз.

В этой гонке он обошел голливудских актеров Дуэйна "Скалу" Джонсона, Джейсона Стэтхема, Брюса Уиллиса, Вина Дизеля, Джона Траволту, баскетболиста Майкла Джордана, боксера Флойда Мейвезера и даже Владимира Путина.

"Есть немало лысых общественных деятелей, на которых мы можем полюбоваться", – цитирует слова представителя Longevita издание.

10-ка самых сексуальных мужчин по версии Longevita:

Принц Уильям – 17,6 млн;

Майк Тайсон – 8,8 млн;

Джейстон Стретхэм – 7,4 млн;

Питбуль – 5,4 млн;

Майкл Джордан – 5,3 млн;

Флойд Мейвейзер – 4,3 млн;

Джон Траволта – 3,8 млн;

Брюс Уиллис – 3,3 млн;

Дуэйн Джонсон – 2,6 млн;

Вин Дизель – 2,3 млн.

Российский президент Владимир Путин набрал 2,2 млн.

Результаты исследования вызвали очень неоднозначную реакцию у пользователей, большинство которых удивлены. В Сети уже появились мэмы. В одном из них в рейтинг даже включили актрису Тильду Суинтон, где она совершенно лысая (кадр из картины "Доктор Стрендж").

[ + – ] Мемы не заставили себя ждать

Напомним, принц Уильям отреагировал на обвинения Меган Маркл в расизме, которые она озвучила в сторону Букингемского дворца в интервью Опре Уинфри. Его также немало огорчил тот момент, что его брат пересказывает прессе подробности их семейных разговоров.