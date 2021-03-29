Принц Вільям визнаний найсексуальнішим лисим чоловіком у світі

Герцог Кембриджський залишив далеко позаду Двейна "Скелю" Джонсона і навіть "міцного горішка" Брюса Вілліса.

38-річний принц Вільям, герцог Кембриджський, визнаний найсексуальнішим лисим чоловіком у світі, передає The Sun із посиланням на дослідження фахівців із косметичної хірургії Longevita.

Рейтинг складався за кількістю згаданих персонажів із приставкою «сексуальний». Старший онук королеви Великобританії в блогах, звітах і на сторінках, знайдених у пошуку Google був описаний як «сексуальний» аж 17,6 млн разів.

У цій гонці він обігнав голлівудських акторів Двейна "Скелю" Джонсона, Джейсона Стейтема, Брюса Вілліса, Віна Дизеля, Джона Траволту, баскетболіста Майкла Джордана, боксера Флойда Мейвезера та навіть Володимира Путіна.

"Є чимало лисих громадських діячів, на яких ми можемо помилуватися", — цитує слова представника Longevita видання.

10-ка найсексуальніших чоловіків за версією Longevita:

Принц Вільям — 17,6 млн;

Майк Тайсон — 8,8 млн;

Джейстон Стрейтем — 7,4 млн;

Пітбуль — 5,4 млн;

Майкл Джордан — 5,3 млн;

Флойд Мейвейзер — 4,3 млн;

Джон Траволта — 3,8 млн;

Брюс Вілліс — 3,3 млн;

Двейн Джонсон — 2,6 млн;

Він Дізель — 2,3 млн.

Російський президент Володимир Путін набрав 2,2 млн.

Результати дослідження викликали дуже неоднозначну реакцію у користувачів, більшість яких здивовані. У мережі вже з'явилися меми. В одному з них до рейтингу навіть додали акторку Тільду Свінтон, де вона зовсім лиса (кадр із картини "Доктор Стрендж").

[ + – ] Меми не змусили себе чекати

Нагадаємо, принц Вільям відреагував на звинувачення Меган Маркл у расизмі, які вона озвучила в сторону Букінгемського палацу в інтерв'ю Опрі Вінфрі. Його також дуже засмутив той момент, що його брат переказує пресі подробиці їхніх сімейних розмов.