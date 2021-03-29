"Тихая роскошь": Анджелина Джоли с дочерью попали в объектив папарацци на выходе из магазина

Энджи выглядела стильно и дорого, выбрав для похода в магазин тканей вещи всемирно известных брендов.

45-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли, которой предстоит снова схлестнуться с бывшим мужем Брэдом Питом в суде за опеку над детьми, похоже, круглосуточно готова к вниманию папарацци, пишет The Daily Mail.

Об этом свидетельствует тот момент, что даже для похода в магазин знаменитость одевается так, чтобы не стыдно было оказаться на первых полосах таблоидов. Так, папарацци заметили актрису и ее 14-летнюю дочь Вивьен возле магазина тканей JOANN в Глендейле (Калифорния). Дамы разгружали в багажник машины товары из тележки.

На Энджи было белое льняное платье в пол и двубортный тренч от французского модного дома Louis Vuitton. На ногах актрисы фотографы рассмотрели белые мюли с тиснением Fendi, а дополнял образ главный аксессуар нынешней коронавирусной реальности – защитная маска Everlane.

Ее дочь была одета в черные шорты и такого же цвета худи.

Напомним, Анджелина Джоли утверждает, что у нее есть доказательства домашнего насилия со стороны бывшего мужа во время их брака.

В свою очередь Брэд Питт уверен, что экс-жена делает все, чтобы между ним и детьми появился барьер. Как известно, Шайло убрала фамилию отца из своего закрытого профиля в соцсети. Кроме того, Питт практически потерял контакт со старшими сыновьями, однако Рождество он провел в компании младших отпрысков.