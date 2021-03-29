"Тиха розкіш": Анджеліна Джолі з дочкою потрапили в об'єктив папараці на виході з магазину

Енджі виглядала стильно й дорого, вибравши для походу в магазин тканин речі всесвітньо відомих брендів.

45-річна голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка має знову зіткнутися з колишнім чоловіком Бредом Пітом у суді за опіку над дітьми, схоже, цілодобово готова до уваги папараці, пише The Daily Mail.

Про це свідчить той момент, що навіть для походу в магазин зірка одягається так, щоб не соромно було опинитися на перших шпальтах таблоїдів. Так, папараці помітили акторку та її 14-річну дочку Вівʼєн біля магазину тканин JOANN у Глендейл (Каліфорнія). Дами розвантажували в багажник машини товари з візка.

Енджі одягнула білу лляну сукню в підлогу і двобортний тренч від французького модного дому Louis Vuitton. На ногах акторки фотографи розглянули білі мюлі з тисненням Fendi, а доповнював образ головний аксесуар нинішньої коронавірусної реальності — захисна маска Everlane.

Її дочка була одягнена в чорні шорти і такого ж кольору худі.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі стверджує, що в неї є докази домашнього насильства з боку колишнього чоловіка під час їхнього шлюбу.

Зі свого боку, Бред Пітт впевнений, що екс-дружина робить все, щоб між ним і дітьми зʼявився барʼєр. Як відомо, Шайло прибрала прізвище батька зі свого закритого профілю в соцмережі. Крім того, Пітт практично втратив контакт зі старшими синами, однак Різдво він провів у компанії молодших нащадків.