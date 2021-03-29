Дядя Кейт Миддлтон резко отреагировал на обвинения Меган Маркл в сторону его племянницы

Дядя герцогини Кэмбриджской отметил, что Меган Маркл – актриса, которая умеет манипулировать аудиторией, а потому ничему из того, что она рассказала о Кейт, мужчина не верит.

55-летний дядя Дядя Кейт Миддлтон Гэри Голдсмит отреагировал на интервью Меган Маркл и заявил, что ни на секунду не поверит в то, что его племянница заставила плакать американку, передает The Daily Mail. Об этом брат матери Меган, Кэрол Миддлтон, рассказал в превью к документальному фильму от ITV, посвященному 10-летию со дня свадьбы герцогов Кэмбриджских.

"Я знаю Кейт с момента ее рождения, и такое просто не в ее характере. Внутри она даже красивее, чем снаружи. Если у кого-то был приступ шипения, то это была Меган. Кейт пыталась бы помириться. Я буду бороться за честь Кейт до самой смерти. Она самый лучший человек, которого я когда-либо встречал", – подчеркнул брат матери Меган, Кэрол Миддлтон.

[ + – ] Гэри Голдсмит, брат матери Кейт Миддлтон

По словам Голдсмита, он понимает, почему Маркл решила громким интервью подогреть интерес к себе.

"Я не виню Меган — она ​​голливудская звездочка. Нельзя обвинять тигра в том, что он откусил голову овце. Но я не верю ни единому слову, которое срывается с ее губ. Она актриса и знает, как манипулировать своей аудиторией".

Он также подверг сомнению реакцию Гарри на то, как присоединение к королевской семье повлияло на душевное состояние Меган.

"Он (принц Гарри) был лицом благотворительной организации, занимающейся вопросами психического благополучия. Где же он был, когда было якобы психологическое давление? Конечно, как ее муж, он должен был оказать ей помощь и поддержку, в которых она нуждалась. Он старший офицер армии, побывавший в зоне боевых действий. Он должен уметь постоять за себя и свою жену. Он не должен заявлять, что ориентирован на семью, когда причинил боль всем, кто его любит. Вы не просите анонимности и не отступаете от общественной жизни, чтобы потом бросить свою семью и бабушку под автобус по телевизору. Почему ты так поступил? Королевская семья не является ни расистской, ни сексистской, ни возрастной. Они — моральный компас", – уверен родственник Кейт.

Ранее о том, что ни верит ни одному слову герцогини Сассекской, заявил и телеведущий Пирс Морган, за что поплатился своей работой. Поддержавшая коллегу Шерон Осборн также была уволена из шоу, которое вела 11 лет. Ее соведущая, темнокожая Шэрил Андервуд заявила, что если Шерон поддерживает Моргана, то она также разделяет его якобы расистские взгляды.