Дядько Кейт Міддлтон різко відреагував на звинувачення Меган Маркл в сторону його племінниці

Дядько герцогині Кембриджської зазначив, що Меган Маркл — актриса, яка вміє маніпулювати аудиторією, а тому нічому з того, що вона розповіла про Кейт, чоловік не вірить.

55-річний дядько Дядя Кейт Міддлтон Гері Голдсміт відреагував на інтерв'ю Меган Маркл і заявив, що ні на секунду не повірить у те, що його племінниця змусила плакати американку, передає The Daily Mail. Про це брат матері Меган, Керол Міддлтон, розповів у превʼю до документального фільму від ITV, присвяченому 10-річчю від дня весілля герцогів Кембриджського.

"Я знаю Кейт з моменту її народження, і таке просто не в її характері. Усередині вона навіть гарніша, ніж зовні. Якщо в когось був напад шипіння, то це була Меган. Кейт намагалася б помиритися. Я буду боротися за честь Кейт до самої смерті. Вона найкраща людина, яку я коли-небудь зустрічав", — підкреслив брат матері Меган, Керол Міддлтон.

[ + – ] Гері Голдсміт, брат матері Кейт Міддлтон

За словами Голдсміта, він розуміє, чому Маркл вирішила гучним інтерв'ю підігріти інтерес до себе.

"Я не звинувачую Меган — вона голлівудська зірка. Не можна звинувачувати тигра в тому, що він відкусив голову вівці. Але я не вірю жодному слову, яке зривається з її губ. Вона актриса і знає, як маніпулювати своєю аудиторією".

Він також поставив під сумнів реакцію Гаррі на те, як приєднання до королівської сім'ї вплинуло на душевний стан Меган.

"Він (принц Гаррі) був особою благодійної організації, що займається питаннями психічного благополуччя. Де ж він був, коли був нібито психологічний тиск? Звичайно як її чоловік він повинен був надати їй допомогу і підтримку, яких вона потребувала. Він старший офіцер армії, побував у зоні бойових дій. Він повинен вміти постояти за себе і свою дружину. Він не повинен заявляти, що орієнтований на сім'ю, коли заподіяв біль усім, хто його любить. Ви не просіть анонімності і не відступайте від суспільного життя, щоб потім кинути свою сім'ю і бабусю під автобус по телевізору. Чому ти так вчинив? Королівська родина не є ні расистською, ні сексистською, ні віковою. Вони — моральний компас", — упевнений родич Кейт.

Раніше про те, що не вірить жодному слову герцогині Сассекській, заявив і телеведучий Пірс Морган, за що поплатився своєю роботою. Підтримавши колегу, Шерон Осборн також була звільнена з шоу, яке вела 11 років. Її співведуча, темношкіра Шеріл Андервуд, заявила, що якщо Шерон підтримує Моргана, то вона також розділяє його нібито расистські погляди.