Экс-бойфренд Меган Маркл заступился за нее после обвинений в издевательствах над персоналом

По мнению Сильверстайна, Меган Маркл просто не способна кого-то унизить, а тем более довести до увольнения.

Экс-бойфренд Меган Маркл, актер из Лос-Анджелеса Джошуа Сильверстайн, с которым она недолго встречалась в летнем лагере, когда им было по 13 лет заявил, что не верит в то, что герцогиня Сассекская издевалась над сотрудниками королевского дворца, передает The Daily Mail.

По его мнению, причина скандала в том, что она "отказалась соответствовать ожиданиям", подчиняться и высказалась против неуважения.

"Я вижу, как она делает то, что, по ее мнению, она должна делать, чтобы быть счастливой и сосуществовать в системе, которая, вероятно, не очень приветствовала то, кем она является и откуда она родом", – отметил он, добавив, что всегда знал ее как очень "добрую" и "приветливую".

Не удержался Сильверстайн и от того, чтобы не упомянуть о расизме.

"Когда вы видите цветных женщин, особенно чернокожих, которые защищают себя, высказываются и выступают против неуважения или угнетения, часто белые классифицируют это негативным образом, потому что они не хотят, чтобы это случалось. Это похоже на то, как будто люди должны знать свое место, и всякий раз, когда они не соответствуют этому принципу, другие люди говорят, что это проблема", – подчеркнул Сильверштейн.

Джошуа также добавил, что во главе всех поступков Маркл – ее стремление просто быть счастливой:

"Ей, вероятно, приходится принимать трудные и неудобные решения, чтобы просто улыбнуться на следующий день. В этом суть жизни — принимать трудные решения, чтобы жить той жизнью, которая позволяет вам быть успешным человеком. Пока она счастлива, а она счастлива, это все, что имеет значение".

Подростковый роман Сильверстайна и Маркл начался после того, как пара познакомилась в летнем лагере, посвященном драматическому искусству, организованном Международным духовным центром Агапе в Калифорнии. По словам мужчины, участников лагеря поощряли к участию в сеансах медитации, а также в мастер-классах по актерскому мастерству и танцам. Последние были особой страстью Меган.

Актер добавил, что он стал первым парнем, с которым будущая герцогиня поцеловалась.

[ + – ] Джошуа Сильверстайн и Меган Маркл в 13-летнем возрасте Фото: Daily Mail

Сейчас Сильверстайн женат, у него двое детей. Летом он отправится в семейный лагерь Cazadero Performing Arts, где будет проводить занятия с участниками, делясь с ними своими знаниями о том. как стать хорошим актером.

Как известно, сотрудники Букингемского дворца обвинили Меган Маркл в издевательствах. Они утверждают, что герцогиня выжила двоих опытных специалистов, а третьего дискредитировала. Королева Великобритании заявила, что по этим фактом будет проведено расследование, к которому предложила подключить независимую юридическую компанию.

Напомним, Меган Маркл требовала от королевского двора вмешаться в ее конфликт с Кейт Миддлтон. Речь идет о случае во время подготовки, когда. по словам источников, во время примерки платья подружки невесты на принцессу Шарлотту Меган довела Кейт до слез. Во время интервью жена принца Гарри утверждала, что все было наоборот.