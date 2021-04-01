Екс-бойфренд Меган Маркл заступився за неї після звинувачень у знущаннях над персоналом

На думку Сильверстайна, Меган Маркл просто не здатна когось принизити, а тим більше довести до звільнення.

Екс-бойфренд Меган Маркл, актор з Лос-Анджелесу Джошуа Сильверстайн, з яким вона недовго зустрічалася в літньому таборі, коли їм було по 13 років заявив, що не вірить у те, що герцогиня Сассекська знущалася над співробітниками королівського палацу, передає The Daily Mail .

На його думку, причина скандалу в тому, що вона "відмовилася відповідати очікуванням", підкорятися і висловилася проти неповаги.

"Я бачу, як вона робить те, що, на її думку, вона повинна робити, щоб бути щасливою і співіснувати в системі, яка, ймовірно, не дуже вітала те, ким вона є і звідки вона родом", — зазначив він, додавши, що завжди знав її як дуже "добру" та "привітну".

Не стримався Сильверстайн і від того, щоб не згадати про расизм.

"Коли ви бачите кольорових жінок, особливо чорношкірих, які захищають себе, висловлюються і виступають проти неповаги або пригнічення, часто білі класифікують це негативним чином, тому що вони не хочуть, щоб це траплялося. Це схоже на те, як ніби люди повинні знати своє місце, і всякий раз, коли вони не відповідають цьому принципу, інші люди говорять, що це проблема", — підкреслив Сильверстайн.

Джошуа також додав, що на чолі всіх вчинків Маркл — її прагнення просто бути щасливою:

"Їй, мабуть, доводиться приймати важкі і незручні рішення, щоб просто посміхнутися на наступний день. У цьому суть життя — приймати важкі рішення, щоб жити тим життям, яке дозволяє вам бути успішною людиною. Поки вона щаслива, а вона щаслива, це все, що має значення".

Підлітковий роман Сильверстайна і Маркл почався після того, як пара познайомилася в літньому таборі, присвяченому драматичному мистецтву, організованому Міжнародним духовним центром Агапе в Каліфорнії. За словами чоловіка, учасників табору заохочували до участі в сеансах медитації, а також у майстер-класах з акторської майстерності та танців. Останні були особливою пристрастю Меган.

Актор додав, що він став першим хлопцем, з яким майбутня герцогиня поцілувалася.

[ + – ] Джошуа Сильверстайн і Меган Маркл у 13-річному віці Фото: Daily Mail

Наразі Сильверстайн одружений, у нього двоє дітей. Влітку він відправиться в сімейний табір Cazadero Performing Arts, де буде проводити заняття з учасниками, ділячись з ними своїми знаннями про те. як стати хорошим актором.

Як відомо, співробітники Букінгемського палацу звинуватили Меган Маркл у знущаннях. Вони стверджують, що герцогиня вижила двох досвідчених фахівців, а третього дискредитувала. Королева Великобританії заявила, що за цим фактом буде проведено розслідування, до якого запропонувала підключити незалежну юридичну компанію.

Нагадаємо, що Меган Маркл вимагала від королівського двору втрутитися в її конфлікт з Кейт Міддлтон. Йдеться про випадок під час підготовки, коли, за словами джерел, під час примірки сукні подружки нареченої на принцесу Шарлотту Меган довела Кейт до сліз. Під час інтервʼю дружина принца Гаррі стверджувала, що все було навпаки.