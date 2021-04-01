Верная собака две недели ждала хозяина у дверей больницы в Турции (видео)

Животное прибежало к лечебнице, увязавшись за детьми хозяина, и до тех пор, пока его не выписали, никуда не уходило.

В период пандемии собаки в очередной раз доказали свою преданность хозяевам, дежуря под больницами, куда были госпитализированы их хозяева, по несколько дней, а то и недель. Новый пример беззаветной любви к "своему" человеку – Памук, пишет Daily Sabah.

Собака по кличке Памук две недели дежурила у больницы в Орду, куда с сердечным приступом был госпитализирован ее 81-летний хозяин Мехмет Чекмак. Мужчине стало плохо во время просмотра футбольного матча. Бригада скорой провела реанимационные меры и увезла старика в госпиталь.

Памук, почувствовав неладное и встревоженная отсутствием Мехмета, увязалась за его детьми, которые поехали проведать отца в медучреждение.

Метин Чакмак, сын пациента, сообщил информационному агентству Демирорена (DHA), что Памук никогда не покидала больницу, за исключением тех случаев, когда она выходила в поисках еды.

[ + – ] Памук преданно ждала своего хозяина две недели

"Она была здесь все время и так спокойно ждала", – добавил сотрудник больницы Назым Кочан.

Верность Памук многим напомнила историю о Хатико, японской собаке акита, которая ждала на вокзале в Токио почти десять лет, с 1925 по 1935 год, после того, как его хозяин скончался. Совсем недавно верная аргентинская собака умерла рядом с могилой своего хозяина, проведя там годы.

Памук стала второй турецкой собакой, которая ждала хозяина у больницы. В январе этого же года мировые СМИ та соцсети облетело видео с псом по кличке Бончук из Трабзона, который ждал своего хозяина у дверей лечебницы, пока тот боролся с коронавирусом.

Напомним, пес по кличке Сяо Бяо повел более трех месяцев в больнице Уханя, где ждал своего хозяина, который умер от коронавируса спустя 5 дней после госпитализации.