Вірний собака два тижні чекав на господаря біля дверей лікарні в Туреччині (відео)

Тварина прибігла до лікарні за дітьми господаря, і до тих пір, поки його не виписали, нікуди не йшла.

У період пандемії собаки вчергове довели свою відданість господарям, чергуючи під лікарнями, куди були госпіталізовані їхні господарі, по кілька днів, а то і тижнів. Новий приклад самовідданої любові до "своєї" людини — Памук, пише Daily Sabah.

Собака на кличку Памук два тижні чергував біля лікарні в Орду, куди із серцевим нападом був госпіталізований її 81-річний господар Мехмет Чекмак. Чоловікові стало зле під час перегляду футбольного матчу. Бригада швидкої провела реанімаційні заходи і відвезла старого в госпіталь.

Памук, відчувши недобре і стривожений відсутністю Мехмета, ув'язався за його дітьми, які поїхали провідати батька в медустанову.

Метін Чакмак, син пацієнта, повідомив інформаційному агентству Демірорена (DHA), що Памук ніколи не покидав лікарню, за винятком тих випадків, коли виходив у пошуках їжі.

[ + – ] Памук віддано чекав на свого господаря два тижні

"Він був тут весь час і так спокійно чекав", — додав співробітник лікарні Назим Кочан.

Вірність Памука багатьом нагадала історію про Хатіко, японського собаку акіта, який чекав на вокзалі в Токіо майже десять років, з 1925 по 1935 рік, після того, як його господар помер. Зовсім нещодавно вірний аргентинський собака помер поруч з могилою свого господаря, провівши там роки.

Памук став другою турецькою собакою, який чекав на господаря біля лікарні. У січні цього ж року світові ЗМІ та соцмережі облетіло відео з псом на кличку Бончук з Трабзона, який чекав на свого господаря біля дверей лікарні, поки той боровся з коронавірусом.

Нагадаємо, що пес на кличку Сяо Бяо провів понад три місяці в лікарні Уханю, де чекав на свого господаря, який помер від коронавірусу через 5 днів після госпіталізації.