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Стиль жизни

Дизайнер сумок поделилась секретами стиля Кейт Миддлтон

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Кейт Миддлтон, сумка, принц Уильям
Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter | Герцогиня Кембриджская с сумкой Love Letter

Герцогиня Кэмбриджская умеет дождаться момента, чтобы продемонстрировать ту или иную вещь гардероба, и сделать это эффектно.

Кейт Миддлтон, давно завоевавшая титул иконы стиля, покупая вещи для своего гардероба, может выдерживать их годами прежде, чем появиться с ними на публике. Об этом в интервью Hello рассказала дизайнер сумок Грейс Хан.

Она призналась, что почти три года назад Кейт заказала у нее модель сумки Love Letter после того, как на это бренд наткнулся стилист жены принца Уильяма. Однако герцогиня Кембриджская впервые появилась с ней только в конце прошлого года, и когда дизайнер увидела в руках Кейт свое изделие, то расплакалась от нахлынувших эмоций.

сумка, Кейт Миддлтон
Кейт с сумкой Love Letter
Фото: Instagram/Duke and Duchess of Cambridge
сумка, Кейт Миддлтон
Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Сейчас эта сумка находится на пике своей популярности. Вещь, конечно, не дешевая. Ее стоимость – 1990 фунтов стерлингов (почти 2800 долларов).

Коллекция Love Letter названа в честь формы конверта на сумках, а на ее создание автора вдохновили любовные посланиями прошлого, настоящего и будущего. Грейс ласково сказала о вдохновении: "Любовь можно найти в нашем первом поцелуе, в объятиях друга, в заботе наших родителей и даже в том, что мы добры к себе".

сумка, аксессуар
Стоимость сумки довольно высока и составляет порядка 2800 долларов США
Фото: Скриншот

"Мне очень повезло, что она выбрала его и показала публике. Я рада, что Кейт отметила мою концепцию дизайна. И я надеюсь, что она сможет передать послание, которое стоит за сумкой", – призналась Хан.

Издание отметило то, что Кейт Миддлтон часто надевает вещи по несколько раз с разницей 2-3 года, пропагандируя умеренное потребление и умение придавать уже представленным нарядам новый вид с помощью аксессуаров, украшений и других вещей.

Напомним, Кейт Миддлтон продемонстрировала любовь к зеленому цвету в одежде. Ранее она показала, как можно сочетать теплые вещи и при этом выглядеть стильно. 