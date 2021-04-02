Дизайнерка сумок поділилася секретами стилю Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська вміє дочекатися моменту, щоб продемонструвати ту чи іншу річ гардеробу, і зробити це ефектно.

Кейт Міддлтон, давно завоювала титул ікони стилю, купуючи речі для свого гардеробу, може витримувати їх роками раніше, ніж з'явитися з ними на публіці. Про це в інтерв'ю Hello розповіла дизайнерка сумок Грейс Хан.

Вона зізналася, що майже три роки тому Кейт замовила у неї модель сумки Love Letter після того, як на цей бренд натрапив стиліст дружини принца Вільяма. Однак герцогиня Кембриджська вперше з'явилася з нею тільки наприкінці минулого року, і коли дизайнерка побачила в руках Кейт свій виріб, то розплакалася від емоцій, що наплинули.

[ + – ] Кейт із сумкою Love Letter Фото: Instagram/Duke and Duchess of Cambridge

Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Зараз ця сумка знаходиться на піку своєї популярності. Річ, звісно, не дешева. Її вартість — 1 990 фунтів стерлінгів (майже 2 800 доларів).

Колекція Love Letter названа на честь форми конверта на сумках, а на її створення авторку надихнули любовні посланнями минулого, сьогодення і майбутнього. Грейс ласкаво сказала про натхнення: "Любов можна знайти в нашому першому поцілунку, в обіймах друга, у турботі наших батьків і навіть в тому, що ми добрі до себе".

[ + – ] Вартість сумки досить висока і становить майже 2 800 доларів США Фото: Скриншот

"Мені дуже пощастило, що вона вибрала її та показала публіці. Я рада, що Кейт відмітила мою концепцію дизайну. І я сподіваюся, що вона зможе передати послання, яке стоїть за сумкою", — зізналася Хан.

Видання зазначило те, що Кейт Міддлтон часто одягає речі по кілька разів із різницею 2-3 роки, пропагуючи помірне споживання і вміння надавати вже представленим нарядам новий вид за допомогою аксесуарів, прикрас та інших речей.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон продемонструвала любов до зеленого кольору в одязі. Раніше вона показала, як можна поєднувати теплі речі і при цьому виглядати стильно.