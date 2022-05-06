Джорджу Клуни 61: топ-5 самых сильных работ актера

Завоевав признание в роли аспиранта-педиатра в сериале "Скорая помощь", Клуни с годами сумел прочно закрепиться в первом эшелоне голливудских звезд, а каждая новая его работа раскрывает его все больше.

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Знаменитому голливудскому сердцееду и в свое время убежденному холостяку Джорджу Клуни 6 мая исполняется 61 год. К своему юбилею он подошел счастливым семьянином, женившись восемь лет назад на юристке Амаль Аламуддин, подарившей ему в 2017-м дочь и сына, а за его плечами – более полусотни картин, где он раскрыл свой талант. Фокус решил вспомнить пять самых ярких работ актера.

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"Скорая помощь"

Сериал, который вся Америка смотрела в прайм-тайм с 1994 по 2009 года, стал самым долгоиграющим проектом на медицинскую тематику, а Джорджу Клуни, сыгравшего доктор Дага Росса, он дал путевку в большое кино, где актер стал настоящей суперзвездой. Это потом были такие культовые картины как "От заката до рассвета", "Один прекрасный день", "Бэтмен и Робин", "Миротворец", "Вне поля зрения", "11 друзей Оушена" и другие.

Сериал, состоящий из 15 сезонов, рассказывает о работе и жизни приемного отделения окружной больницы города Чикаго (штат Иллинойс), о взаимоотношениях врачей и пациентов, между коллегами, поднимает острые социальные темы.

Даг Росс – аспирант-педиатр с очень независимым характером, который зачастую в своих поступках руководствуется эмоциями, из-за чего часто попадает в неприятности. Он поначалу много пил и никак не мог устроить личную жизнь, пока не встретил любовь в лице Кэрол Хэтуэй.

[ + – ] "Скорая помощь" дала Клуни путевку в большое кино

"От заката до рассвета"

В 1996 году на экраны вышел фильм ужасов Роберта Родригеса "от заката до рассвета", сценарий к которому написал Квентин Тарантино, сыгравший также в нем одну из главных ролей, Ричарда Гекко, у которого есть брат Сет (Джордж Клуни). Братья – очень опасные преступники, поним давно плачет тюрьма. Ограбив банк и убив много невинных людей, взяв в заложники бывшего пастора и его детей, они пересекают мексиканскую границу и останавливаются в придорожном баре. От свободы их отделяет только одна ночь. Однако оказывается, что местные завсегдатаи – вовсе не люди.

После этого фильма высокий импозантный Клуни с пронзительным взглядом закрепился в первом эшелоне голливудских звезд и стал регулярно получать роли как миллионеров, так и мошенников.

[ + – ] За роль в фильме "От заката до рассвета" Джордж Клуни получил награду "Сатурн" как лучший актер и MTV Movie Awards в номинации "Прорыв года"

"Бэтмен и Робин"

Обладая яркой внешностью и атлетическим телосложением, Джордж Клуни просто обречен был появиться в каком-нибудь супергеройском боевике. И таковым стал фильм Джоэла Шумахера "Бэтмен и Робин" (1997) , где актер сыграл человека-летучую мышь. Несмотря на неплохую игру Клуни, картина с громким треском провалилась в прокате и получила славу худшего супергеройского боевика всех времен и народов, шквал критики со стороны поклонников и журналистов, а также 11 номинаций на "Золотую малину", в том числе как худший фильм года.

Джордж Клуни назвал фильм со своим участием "полным д*рьмом", заявив, что это была пустая трата денег и времени, и даже извинился перед фанатами за эту картину, считая, что франшизе о приключениях Бэтмена пришел конец. Однако Кристоф Нолан сумел реанимировать ее своим "Темным рыцарем".

На карьеру Клуни провал боевика особо не повлиял, и в дальнейшем он вернул себе заслуженное уважение в мире кино.

[ + – ] Джордж Клуни на полном серьезе полагал, что картина "Бэтмен и Робин" уничтожит знаменитую франшизу

"Одиннадцать друзей Оушена"

В 2001 году на экраны выходит криминальная комедия Стивена Содерберга "Одиннадцать друзей Оушена", ремейк одноименной картины 1960 года Льюиса Майлстоуна. Главную роль, Дэниэла (Дэнни) Оушена, сыграл Джордж Клуни.

По сюжету картины, менее чем через сутки после выхода из тюрьмы Дэнни планирует провернуть самое сложное ограбление казино в истории и украсть $150 млн. из трех игорных заведении Лас-Вегаса. Все они – собственность жестокого и беспринципного дельца Гарри Бенедикта, который мечтает встретиться с бывшей женой Оушена Тесс.

Дэнни собирает команду из 10 специалистов, которые способны совершить задуманное преступление. В нее входят виртуозный вор-карманник, гениальный карточный шулер, не менее талантливый разрушитель, лучший электронщик и водитель без тормозов. Приключение обещает быть опасным для жизни, однако ни Оушена, ни его друзей это не пугает.

Кроме Клуни, в картине снимались Брэд Питт, Мэт Деймон, Джулия Робертс и другие.

[ + – ] Джордж Клуни с блеском исполнил роль харизматичного грабителя

"Финансовый монстр"

В 2016 году Джордж Клуни появился в триллере Джоди Фостер "Финансовый монстр" в роли телеведущего Ли Гейтса одноименной передачи, который в прямом эфире консультировал зрителей по вопросам бизнеса, открывал им секреты внутренней кухни Уолл-Стрит, делился рекомендациями игры на бирже, советовал, как правильно делать вклады и какие акции покупать. Партнером актера по фильму стала Джулия Робертс, исполнившая роль режиссера телепередачи "Финансовый монстр".

По сюжету, съемочную группу программы берет в заложники зритель, который, наслушавшись советов ведущего, вложил деньги в акции компании, которая обанкротилась.

Несмотря на то, что критики назвали картину излишне сентиментальной и предсказуемой, Клуни, как обычно, был на высоте. Кроме того, после выхода этой ленты актер взял перерыв в карьере, чтобы посвятить свое время семье.

[ + – ] После выхода картины "Финансовый монстр" Клуни взял творчески перерыв в карьере

В 2020 году Клуни вернулся в кино, сыграв в научно-фантастическом фильме "Полуночное небо". Актеру досталась роль больного раком астронавта Августина Лофтхауса, который выжил после глобальной катастрофы. Ради роди актер похудел на 11 килограммов.

Напомним, Клуни поддержал своего коллегу Тома Круза после того, как он гневно отчитал членов съемочной группы фильма "Миссия невыполнима 7", увидев, что они не соблюдают социальную дистанцию во время работы. Он также рассказал, когда его жизнь кардинально изменилась.