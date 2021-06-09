Группа Go_A выступит на крупном музыкальном фестивале в Амстердаме

Фестиваль состоится 9 декабря этого года и соберет самых ярких участников "Евровидения" разных годов.

Украинский коллектив Go_A выступит на масштабном музыкальном фестивале Het Grote Songfestivalfeest 2021, который состоится в Амстердаме 9 декабря. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

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На конкурсе выступят победители и самые яркие участники «Евровидения» разных годов. Как известно, украинский коллектив занял 5-е место, но жюри в своем голосовании дали ему 2-е.

"Go_A — украинская электро-фолк-группа, впервые сформированная в 2012 году. Они представляли Украину на Евровидении 2020 и 2021 годов в Роттердаме, Нидерланды, с песней "Шум". В финале Евровидения 22 мая 2021 года "Шум" занял пятое место с 364 общими очками публики и жюри. Однако только по результатам общественного голосования ШУМ занял второе место с 267 очками", – говорится в анонсе мероприятия об участнике от Украины.

Кроме Go_A, гостем фестиваля также станет Верка Сердюка, занявшая 2-е место в 2007-м году.

Петь для гостей Het Grote Songfestivalfeest 2021 будут также Loreen из Швеции, победившая в 2012 году, триумфатор конкурса 2018-го Нетта Барзилай из Израиля, KEiiNO из Норвегии, сербка Мария Шерифович, ставшая первой в 2007 году, Карола (Швеция), вырвавшая победу в 1991 году и другие. Список участников еще дополняется.

Ранее мы сообщали о том, что зеленая шуба, в которой Екатерина Павленко выступала на "Евровидении", может отправиться в музей конкурса. Солистка коллектива снялась в эффектной фотосессии для знаменитого журнала и отказалась переходить на русский язык во время прямого эфира на своей странице в Instagram, отреагировав таким образом на просьбу одного из подписчиков.