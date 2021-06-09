Гурт Go_A виступить на великому музичному фестивалі в Амстердамі

Фестиваль відбудеться 9 грудня цього року і збере найяскравіших учасників "Євробачення" різних років.

Український колектив Go_A виступить на масштабному музичному фестивалі Het Grote Songfestivalfeest 2021, який відбудеться в Амстердамі 9 грудня. Про це повідомляється на сайті заходу.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

На конкурсі виступлять переможці та найяскравіші учасники «Євробачення» різних років. Як відомо, український колектив посів 5-е місце, але журі в своєму голосуванні дали йому 2-е.

"Go_A — українська електро-фолк-група, вперше сформована в 2012 році. Вони представляли Україну на Євробаченні 2020 і 2021 років у Роттердамі, Нідерланди, з піснею "Шум". У фіналі Євробачення 22 травня 2021 року "Шум" посів п'яте місце з 364 загальними очками публіки і журі. Однак тільки за результатами громадського голосування "Шум" посів друге місце з 267 очками", — йдеться в анонсі заходу про учасника від України.

Крім Go_A, гостем фестивалю також стане Вєрка Сердюка, яка посіла 2-е місце в 2007-му році.

Співати для гостей Het Grote Songfestivalfeest 2021 будуть також Loreen зі Швеції, яка перемогла в 2012 році, тріумфаторка конкурсу 2018-го Нетта Барзілай з Ізраїлю, KEiiNO з Норвегії, сербка Марія Шерифович, яка стала першою в 2007 році, Карола (Швеція), яка вирвала перемогу в 1991 році й інші. Список учасників ще доповнюється.

Раніше ми повідомляли про те, що зелена шуба, в якій Катерина Павленко виступала на "Євробаченні", може відправитися в музей конкурсу. Солістка колективу знялася в ефектній фотосесії для знаменитого журналу та відмовилася переходити на російську мову під час прямого ефіру на своїй сторінці в Instagram, відреагувавши таким способом на прохання одного з підписників.