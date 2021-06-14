Джеффу Безосу предложили выкупить "Мона Лизу" и съесть ее

По мнению автора петиции, у миллиардера хватит денег, чтобы раскошелиться на такой уникальный предмет искусства.

Петиция с призывом к основателю и руководителю Amazon, аэрокосмической компании Blue Origin и хозяину издательского дома The Washington PostДжеффу Безосу, состояние которого оценивается в $193,4 млрд, купить и съесть картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" появилась на сайте Change.org и уже собрала свыше 4 тысяч подписей.

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"Никто не ел Мону Лизу, и мы чувствуем, что Джеффу Безосу необходимо занять позицию и сделать это возможным", — говорится в анекдотической петиции, которая появилась год назад на Change.org, однако активно подписывать ее стали только после того, как об анекдотическом призыве написали СМИ. Если на утро пятницы, 11 июня, ее подписали 448 человек, то уже в понедельник, 14 июня, количество подписантов выросло до 4097, и эта цифра стремительно увеличивается.

Картина "Мона Лиза" ("Джоконда") принадлежит французскому правительству и находится в постоянной экспозиции в Лувре в Париже.

На протяжении многих лет идея продать "Мону Лизу", чтобы избавиться от долгов Франции, время от времени возникала. В частности, исполнительный директор французских технологий Стефан Дистинген в прошлом году заявил, что правительство может продать ее за колоссальные 50 миллиардов евро (около 60,9 миллиардов долларов), чтобы помочь поднять страну после пандемии.

Однако эксперт по искусству с artnet.com в прошлогодней статье опроверг аргумент Дистингена, заявив, что он сильно переоценил стоимость картины. Он согласился с тем, что "Мона Лиза", несомненно, стоит больше, чем Salvator Mundi да Винчи, который недавно был продан за $450 млн, однако не в 111 раз дороже.

Что касается Джеффа Безоса, то он не раз попадал на страницы газет после своих покупок. Так, он отдал $500 млн за 127-метровую яхту, превратил четыре роскошных квартиры в Нью-Йорке в пентхаус площадью 2136 квадратных метров примерно за $96 млн после развода и инвестирует миллиард долларов в год в свою компанию Blue Origin.

Напомним, Безос сообщил, что официально уйдет в отставку с поста руководителя Amazon 5 июля 2021 года. Руководство над компанией-гигантом перейдет Энди Ясси, который сейчас возглавляет подразделение Amazon Web Services (AWS). 20 июля он собирается полететь в космос.