Джеффу Безосу запропонували викупити "Мона Лізу" та з'їсти її

На думку автора петиції, у мільярдера вистачить грошей, щоб розщедритися на такий унікальний предмет мистецтва.

Петиція із закликом до засновника та керівника Amazon, аерокосмічної компанії Blue Origin і господаря видавничого дому The Washington Post Джеффа Безоса, статки якого оцінюються в $193,4 млрд, купити і з'їсти картину Леонардо да Вінчі "Мона Ліза" з'явилася на сайті Change.org і вже зібрала понад 4 тисяч підписів.

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"Ніхто не їв Мону Лізу, і ми відчуваємо, що Джеффу Безосу необхідно зайняти позицію і зробити це можливим", — йдеться в анекдотичній петиції, яка з'явилася рік тому на Change.org, проте активно підписувати її почали тільки після того, як про анекдотичний заклик написали ЗМІ. Якщо станом на ранок п'ятниці, 11 червня, її підписали 448 осіб, то вже в понеділок, 14 червня, кількість підписантів зросла до 4 097, і ця цифра стрімко збільшується.

Картина "Мона Ліза" ("Джоконда") належить французькому уряду та знаходиться в постійній експозиції в Луврі в Парижі.

Протягом багатьох років ідея продати "Мону Лізу", щоб позбутися від боргів Франції, час від часу виникала. Зокрема, виконавчий директор французьких технологій Стефан Дістінген у минулому році заявив, що уряд може продати її за колосальні 50 мільярдів євро (приблизно 60,9 мільярдів доларів), щоб допомогти підняти країну після пандемії.

Однак експерт із мистецтва з artnet.com у минулорічній статті спростував аргумент Дістінгена, заявивши, що він сильно переоцінив вартість картини. Він погодився з тим, що "Мона Ліза", безсумнівно, коштує більше, ніж Salvator Mundi да Вінчі, який нещодавно був проданий за $450 млн, однак не в 111 разів дорожче.

Що стосується Джеффа Безоса, то він не раз потрапляв на сторінки газет після своїх покупок. Так, він віддав $500 млн за 127-метрову яхту, перетворив чотири розкішні квартири в Нью-Йорку на пентхаус площею 2 136 квадратних метрів приблизно за $96 млн після розлучення та інвестує мільярд доларів на рік у свою компанію Blue Origin.

Нагадаємо, Безос повідомив, що офіційно піде у відставку з посади керівника Amazon 5 липня 2021 року. Керівництво над компанією-гігантом перейде Енді Ясси, який зараз очолює підрозділ Amazon Web Services (AWS). 20 липня він збирається полетіти в космос.