Минус 100 тысяч: от Билли Айлиш из-за одного слова начали массово отписываться поклонники

Ранее девушка уже столкнулась с хейтом из-за якобы квирбейтинга, подыгрывания ЛГБТ-сообществу, частью которого она не является.

19-летняя американская певица Билли Айлиш оказалась в эпицентре расистского скандала после того, как на прошлой неделе всплыли видео, на которых она использует расистские оскорбления, будучи еще подростком.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В том ролике девушка, которой тогда было не более 14 лет, дурачилась с друзьями, подпевая рэперу Tyler The Creator, но девушка совершенно не подозревала, что в тесте песни есть расистские оскорбления. В частности, речь о слове chink. Так уничижительно называют китайцев.

"Добавь-ка это в стакан с ее питьем, и она тут же станет похожа на китайцев", – фраза из композиции, которую напевала Билли, а затем она произнесла какую-то несуразицу, пародируя азиатский акцент. Это и аукнулось ей через несколько лет.

После обвинений в расизме Айлиш опубликовала пост с оправданиями, где заявила, что на нее навешивают ярлык человека, которым она не является.

[ + – ] Билли Айлиш оправдалась за видео, снятое несколько лет назад Фото: Скриншот

"Я произнесла слово из песни, оскорбляющее достоинство людей азиатских национальностей. В тот момент я даже не догадывалась об этом. Мне очень стыдно за свой поступок. Эта песня — единственный раз, когда я когда-либо слышал это слово, потому что никто из моей семьи никогда не использовал его. Независимо от невежества и возраста в то время, ничто не извиняет того факта, что это было больно. И за это мне очень жаль", – написала она в соцсети.

Айлиш также добавила, что утверждение, что она якобы издевается над азиатскими людьми с акцентом, было "тарабарщиной":

"На другом видео в этом отредактированном клипе я говорю глупой тарабарщиной выдуманным голосом, таким, каким я в детстве и всю свою жизнь, разговариваю с моими домашними животными, друзьями и семьей. Это полная чушь, и я просто валяю дурака и никогда не подражаю кому-либо или какому-либо языку, акценту или культуре".

Несмотря на извинения, выходка Билли обернулась тем, что от нее отписались уже более 100 тысяч человек.

Ранее девушку обвинили квирбейтинге, то есть заигрывании с ЛГБТ-сообществом. Ей вменяли то, что она "цинично использует образы однополой любви", чтобы привлечь как можно больше внимания. Кроме того, оказалось, что ее новый парень, Тайлер Ворс, – расист и гомофоб.