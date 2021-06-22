Мінус 100 тисяч: від Біллі Айліш через одне слово почали масово відписуватися шанувальники

Раніше дівчина вже зіткнулася з хейтом через нібито квірбейтинг, підігрування ЛГБТ-спільноті, частиною якого вона не є.

19-річна американська співачка Біллі Айліш опинилася в епіцентрі расистського скандалу після того, як минулого тижня спливли відео, на яких вона використовує расистські образи, будучи ще підлітком.

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У тому ролику дівчина, якій тоді було не більше 14 років, дуріла з друзями, підспівуючи реперу Tyler The Creator, але дівчина зовсім не підозрювала, що в тесті пісні є расистські образи. Зокрема, мова про слово chink. Так принизливо називають китайців.

"Додай-но це в стакан з її питвом, і вона тут же стане схожа на китайців", — фраза з композиції, яку наспівувала Біллі, а потім вона вимовила якусь нісенітницю, пародіюючи азіатський акцент. Це і відгукнулося їй через кілька років.

Після звинувачень у расизмі Айліш опублікувала пост з виправданнями, де заявила, що на неї навішують ярлик людини, якою вона не є.

[ + – ] Біллі Айліш виправдалася за відео, зняте кілька років тому Фото: Скриншот

"Я сказала слово з пісні, що ображає гідність людей азійських національностей. У той момент я навіть не здогадувалася про це. Мені дуже соромно за свій вчинок. Ця пісня — єдиний раз, коли я колись чула це слово, бо ніхто з моєї сімʼї ніколи не використовував його. Незалежно від невігластва і віку в той час, ніщо не вибачає того факту, що це було боляче. І за це мені дуже шкода", — написала вона в соцмережі.

Айліш також додала, що твердження, що вона нібито знущається над азійськими людьми з акцентом, було "тарабарщиною":

"На іншому відео в цьому відредагованому кліпі я говорю дурною тарабарщиною вигаданим голосом, таким, яким я в дитинстві і все своє життя, розмовляю з моїми домашніми тваринами, друзями і сімʼєю. Це повна нісенітниця, і я просто валяю дурня і ніколи не наслідую когось чи якусь мову, акцент або культуру".

Незважаючи на вибачення, витівка Біллі обернулася тим, що від неї відписалися вже понад 100 тисяч осіб.

Раніше дівчину звинуватили в квірбейтингу, тобто заграванні з ЛГБТ-спільнотою. Їй закидали те, що вона "цинічно використовує образи одностатевої любові", щоб залучити якомога більше уваги. Крім того, виявилося, що її новий хлопець, Тайлер Ворс, — расист і гомофоб.