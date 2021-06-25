Меган Маркл избавилась от королевского титула в свидетельстве о рождении дочери (фото)

В свою очередь принц Гарри вместо своего имени указал титул, а вместо фамилии – статус.

Свидетельство о рождении второго ребенка герцогов Сассекских Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор было обнародовано в Сети через три недели после рождения девочки и уже вызвало повышенное внимание, сообщает TMZ.

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Дело в том, что этот документ отличается от свидетельства о рождении старшего сына пары, Арчи. Так, в его документе мать ребенка указана как "Рэйчел Меган, Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская".

Но в новом документе о королевском титуле матери – ни слова. В этот раз она просто написала "Рэйчел" в поле для имени при рождении, "Меган" как свое второе имя и "Маркл" как фамилию.

[ + – ] В свидетельстве Лилибет нет не только титула матери, но и настоящего имени ее отца Фото: Скриншот TMZ

Что касается Гарри, то в качестве имени он написал титул "герцог Сассекский", а фамилией – статус "Его Королевское Высочество".

В январе 2020 года принцу Гарри и Меган, которые приняли решение сложить с себя полномочия членов королевской семьи, в Букингемском дворце заявили, что они больше не могут использовать свой статус Королевского Высочества. Однако это не помешало Меган Маркл указать титул на своей книге "Скамейка", которая увидела мир в начале июня и была скептически встречена критиками.

Отношения Гарри и Меган с королевской семьей остаются прохладными. Принц Гарри, прилетевший на открытие памятника своей матери, принцессе Диане, в честь ее 60-летия 1 июля, остановился не в Букингемском дворце, а в доме своей кузины, принцессы Евгении. Его жена не прилетела вместе с ним, сославшись на то, что у нее еще слишком маленький ребенок. Дочь герцогов Сассекских появилась на свет 4 июня.