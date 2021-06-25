Меган Маркл позбулася королівського титулу в свідоцтві про народження дочки (фото)

Зі свого боку принц Гаррі замість свого імені вказав титул, а замість прізвища — статус.

Свідоцтво про народження другої дитини герцогів Сассекських Лілібет Діани Маунтбеттен-Віндзор було оприлюднене в мережі через три тижні після народження дівчинки і вже викликало підвищену увагу, повідомляє TMZ.

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Справа в тому, що цей документ відрізняється від свідоцтва про народження старшого сина пари, Арчі. Так, в його документі мати дитини вказана як "Рейчел Меган, Її Королівська Високість герцогиня Сассекська".

Але в новому документі про королівський титул матері — ні слова. Цього разу вона просто написала "Рейчел" у полі для імені після народженні, "Меган" як своє друге імʼя і "Маркл" як прізвище.

[ + – ] У свідоцтві Лілібет немає не тільки титулу матері, а й справжнього імені її батька Фото: Скриншот TMZ

Що стосується Гаррі, то замість імені він написав титул "герцог Сассекський", а прізвища — статус "Його Королівська Високість".

У січні 2020 року принцу Гаррі і Меган, які ухвалили рішення скласти із себе повноваження членів королівської сімʼї, в Букінгемському палаці заявили, що вони більше не можуть використовувати свій статус Королівської Високості. Однак це не завадило Меган Маркл вказати титул на своїй книзі "Лавка", яка побачила світ на початку червня і була скептично зустрінута критиками.

Стосунки Гаррі та Меган із королівською родиною залишаються прохолодними. Принц Гаррі, який прилетів на відкриття памʼятника своїй матері, принцеси Діани, на честь її 60-річчя 1 липня, зупинився не в Букінгемському палаці, а в будинку своєї кузини, принцеси Євгенії. Його дружина не прилетіла разом із ним, пославшись на те, що в неї ще надто маленька дитина. Дочка герцогів Сассекських зʼявилася на світ 4 червня.