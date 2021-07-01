Она была прекрасна. 1 июля родилась Диана Спенсер — "народная принцесса", королева сердец

1 июля Диане, принцессе Уэльской, матери принцев Уильяма и Гарри, исполнилось бы 60 лет. Фокус собрал самые интересные факты об этой удивительной женщине, чтобы разгадать феномен народной любви, которая не иссякает, даже спустя почти 25 лет после ее гибели в парижском туннеле.

Диана Спенсер: "народная" принцесса

Диана Фрэнсис Спенсер родилась 1 июля 1961 года в Сандрингеме. И хотя была она представительницей старинной аристократической династии, основанной потомками королей Карла II и Якова II, "технически" же являлась простолюдинкой, а не королевской особой. Отец будущей матери наследников британского престола – Джон Спенсер, виконт Олторп, личный помощник короля Георга VI и королевы Елизаветы II, а мать – Фрэнсис Шанд-Кидд, урожденная леди Фермой. Бабушка Дианы по материнской линии — Рут Рош, бароннеса Фермой, была фрейлиной королевы, ее ассистентом и близкой подругой.

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[ + – ] Диана на фоне семейного поместья Park House в Сандрингеме Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

Семья Спенсеров была богатой, состояние сделали на овцеводстве и торговле шерстью. Так что детство Дианы было обеспеченным, но не благополучным: родители развелись в 1969 году, когда ей было 8 лет, и это стало первым сильным потрясением для будущей принцессы.

[ + – ] Диана тяжело переживала развод родителей Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

Фрэнсис сбежала с богатым наследником в Шотландию, снова выйдя замуж, а Джон Спенсер получил право опеки над детьми. Позже он женился на Рейн Маккордейл, графине Дартмут, матерью которой была знаменитая Барбара Картленд — писательница-романтик. И Диана, и ее старшие брат Чарльз и сестра Сара не обрадовались мачехе и даже устроили ей бойкот. Лишь спустя много лет принцесса Уэльская признала, насколько мудрой и терпеливой была женщина, на которой женился ее отец.

Окончив школу, мисс Диана Спенсер переехала в Лондон, поселившись в квартире, купленной ей отцом на 18-летие. Жилплощадь делила с тремя соседками. Диана не сидела без дела, успев поработать домработницей, няней и воспитательницей в детском саду Young England School. Она также подрабатывала в хореографической студии для подростков и в фирме по организации праздников, получая за работу фактически гроши.

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Чарльз и Диана: несчастливы вместе

Своего будущего мужа Диана знала практически с детства. Она выросла по соседству с королевой Елизаветой II и ее семьей, в Park House — особняке, расположенном рядом с "рождественским" поместьем королевской семьи Сандрингем. Товарищем по играм у юной Дианы был средний сын монарха, принц Эндрю, а вот Чарльз, который старше ее на 12 лет, долгое время не обращал на робкую девушку никакого внимания.

[ + – ] Диана, 13 ноября 1980 года Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

Официальное знакомство Дианы и Чарльза произошло в 1977 году в Элторпе: Спенсеры и королевское семейство готовились к свадьбе. Дело в том, что Чарльз ухаживал за старшей сестрой Дианы, Сарой, и даже планировал жениться на ней. Однако браку помешали непродуманные откровения девушки в прессе. Влюбленная Сара заявила, что ей все равно, кем будет ее муж, мусорщиком или принцем, главное – это любовь. Подобное сравнение оскорбило Елизавету II, и Чарльз разорвал отношения, написав мисс Спенсер эмоциональное письмо.

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Диана вновь попала в поле зрения принца через три года — тогда королевская семья немало переживала по поводу связи Чарльза с замужней Камиллой Паркер Боулз и настаивала на его браке с девушкой из порядочной семьи, поэтому появление на горизонте воспитанной и умной Дианы Спенсер было с радостью встречено королевой и ее окружением.

[ + – ] Диана была знакома с Камиллой и та даже давала ей наставления перед свадьбой с принцем Чарльзом Фото: Getty Images

Через полгода после начала романа сын Елизаветы II позвал Диану замуж. Предложение принц Чарльз сделал в замке Виндзор, однако факт помолвки некоторое время скрывался. Официальное заявление по этому поводу было сделано 24 февраля 1981 года. В качестве помолвочного кольца принц надел на палец Диане знаменитое украшение с цейлонским сапфиром, обрамленным 14 бриллиантами — Диана сама выбрала его из каталога Garrard.

Добавим, что до свадьбы пара встречалась всего 12 раз на протяжении года.

[ + – ] Свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

Роскошная королевская свадьба, ставшая самой дорогой в истории Великобритании, прошла 29 июля 1981 года в соборе Святого Павла. Хотя члены королевской семьи обычно используют для венчания Вестминстерское аббатство, его сочли "слишком маленьким" для такого случая. Мероприятие было незаурядным по многим причинам. Например, 20-летняя мисс Спенсер была первой за 300 лет простолюдинкой, сочетавшейся браком с наследником британского престола.

[ + – ] За свадьбой Дианы и принца Чарльза наблюдали десятки миллионов человек по всему миру

Несмотря на страх публики, в статусе жены принца Диана все же стала появляться на массовых мероприятиях вскоре после свадьбы — одним из первых мероприятий, которые она посетила, стали похороны принцессы Монако Грейс.

Вскоре Диана забеременела. 21 июня 1982 года она родила принца Уильяма (его полное имя — Уильям Артур Филип Луи), а через два года,15 сентября 1984-го, на свет появился принц Гарри (Генри Чарльз Альберт Дэвид).

[ + – ] Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри Фото: Getty Images

Несмотря на то, что Диана искренне любила мужа, этот брак был "не для двоих". Выходя замуж, девушка прекрасно знала о романе своего жениха с Камиллой Паркер Боулз. Смириться не получалось. Если поначалу молодые супруги еще проявляли нежность друг к другу на публике, то уже к 1986 году многие увидели, что между ними заметен разлад.

[ + – ] Поначалу Чарльз и Диана на публике демонстрировали нежность Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

Эндрю Мортон, написавший биографию принцессы Уэльской, пользуясь надиктованными ею аудиозаписями, утверждал, что в период брака Диана несколько раз пыталась покончить с собой, причем одна из попыток пришлась на ее первую беременность. По словам биографа, еще накануне свадьбы принцесса пережила сильный приступ булимии, причиной которого стала ревность к Камилле.

[ + – ] Проблемы в браке у пары начались буквально с первых месяцев после свадьбы Фото: Princess Diana - Queen of Style/Facebook

Чарльз не воспринимал серьезно депрессию жены, называя ее манипуляцией, и демонстрировал по отношению к Диане полное равнодушие, вспоминают современники.

В феврале 1996 года Диана, устав от "брака на троих", объявила, что согласилась на развод. Ранее на этом настаивала и сама королева Елизавета II — после скандального интервью невестки в программе ВВС "Панорама". Принцесса Диана тогда раскрыла журналисту Мартину Баширу немало нелицеприятных фактов о королевской семье, чего раньше себе не позволял никто из Виндзоров. Так, она не только рассказала о депрессии, попытках суицида, похождениях мужа, но призналась и в своих изменах.

Встречи с журналистом проходили в тайне от Букингемского дворца – так что интервью действительно стало "бомбой". Спустя месяц королевский пресс-секретарь подал в отставку, а королева послала Чарльзу и Диане письма с требованием немедленно развестись.

[ + – ] Интервью Дианы произвело эффект разорвавшейся бомбы и предопределило ее развод

Развод был завершен 28 августа 1996 года. Условия урегулирования включали выплату принцессе в размере около $23 млн и ежегодное содержание в размере $519 тыс. Уже бывшие супруги договорились об активном участии в воспитании сыновей, а Диана осталась жить в Кенсингтонском дворце. Ей позволили сохранить титул принцессы Уэльской, однако Диана лишилась статуса Ее Королевского Высочества. Это означало, что отныне она должна была делать реверанс перед теми, кто таким статусом обладает — включая собственных детей. При разводе Диана также отказалась от большинства благотворительных организаций, с которыми работала, ограничившись лишь несколькими направлениями: бездомность, СПИД, проказа и рак.

В 1996 году Диана приняла участие в кампании по запрету противопехотных мин – мероприятии более политическом, чем это допустимо для британской королевской семьи.

[ + – ] Диана в кампании против использования противопехотных мин Фото: Getty Images

Принцесса Диана и Доди аль-Файед. Новая любовь?

После развода принцесса Диана встречалась с несколькими знаменитостями, включая Джона Кеннеди-младшего и певца Брайана Адамса. Однако любовью всей ее жизни стал пакистанский хирург Хаснат Хан. Диана назвала его "мистером Замечательно", и он разбил ей сердце, когда решил, что условности жизни в королевской семье сделают его слишком несчастным, чтобы продолжать их отношения.

В начале 1997 года СМИ заговорили о романе Дианы с 42-летним кинопродюсером и плейбоем Доди аль-Файедом (Имад Мохаммед аль-Файед). Его отец, Мохаммед аль-Файед, владел, среди прочего, универмагом Harrods и отелем Ritz в Париже. Они познакомились, когда принцесса Уэльская гостила у Мохаммеда аль-Файеда на Лазурном берегу. Позже пара отправилась в круиз по Средиземному морю.

[ + – ] Диана и Доди аль-Файед на курорте Лазурная Ривьера Сент -Тропе, 22 августа 1997 Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

Несмотря на то, что об этой связи говорили все мировые СМИ, друзья Дианы уверяли, что никаких романтических отношений нет, а в книге, написанной дворецким принцессы, данный факт и вовсе отрицался.

Папарацци преследовали Диану и Доди на каждом шагу, желая первыми вывести пару "на чистую воду." И это принесло свои трагические плоды.

[ + – ] Принцесса Уэльская прибывает в отель Ritz в Париже 30 августа 1997 года (фото с камеры наблюдения) Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

30 августа 1997 года, когда принцесса и кинопродюсер покинули парижский отель Ritz в сопровождении водителя Анри Поля и телохранителя Тревора Рис Джонса, за ними толпой хлынули охотники за сенсациями, устроив настоящее преследование.

[ + – ] Последние часы жизни Дианы записали камеры видеонаблюдения отеля Ritz

Уходя от навязчивых фотогрфов, водитель потерял управление автомобилем, и машина на скорости врезалась в бетонную опору туннеля под мостом Альма.

[ + – ] Реконструкция ДТП с принцессой Дианой

Доди аль-Файед и водитель погибли мгновенно, а принцесса Диана некоторое время была еще жива. Она тихо произносила фразу "Боже мой, что случилось?", а на вопросы доктора реагировала морганием глаз. В больнице Сальпетриер пострадавшую пытались реанимировать, однако, как выяснилось позже, от удара ее сердце очень сильно сместилось в правую сторону, а также произошел разрыв легочной артерии. Через 3,5 часа Диана скончалась.

[ + – ] Кадры с места гибели принцессы Дианы Фото: Getty Images

Единственным выжившим стал телохранитель, получивший тяжелые травмы. В результате ДТП он частично потерял память и утверждает, что совершенно ничего не помнит о самом моменте аварии.

Основную вину за это ДТП мир возложил на папарацци, такого же мнения придерживаются до сих пор и сыновья погибшей, Уильям и Гарри.

Многие считали и считают до сих пор, что смерть "народной принцессы" стала результатом заговора, и что Диану убили спецслужбы Великобритании. Масла в огонь подлил охранник Дианы Алан Макгрегор, который заявил, что день гибели Дианы он отметил множество нарушений правил безопасности. Аналогичного мнения придерживался отец Доди и даже подал соответствующий иск, который французская сторона отклонила.

[ + – ] Папарацци преследовали Диану с момента раскрытия ее помолвки с принцем Чарльзом до ее трагической смерти Фото: Princess Diana - Queen of Style/Facebook

Скотланд Ярд через 10 лет после гибели Дианы по результатам расследования опубликовал отчет, где говорилось, что в крови водителя Анри Поля алкоголь превышал норму в три раза, а скорость движения в туннеле была в два раза больше допустимой на этом участке дороги, что и могло послужить главными причинами трагедии.

Семья Дианы сразу после ее смерти создала благотворительный фонд ее имени, и в течение первой же недели на его счет поступило 150 млн. долларов.

[ + – ] Гибель принцессы Дианы шокировала мир, за церемонией прощания с ней наблюдали десятки миллионов человек Фото: Getty Images

Принцессу похоронили 6 сентября на уединенном острове в поместье Элторп в Нортгемптоншире.

[ + – ] Похороны принцессы Дианы – видео

Согласно завещанию Дианы, все ее драгоценности отходили будущим невестам ее сыновей. Таким образом, Кейт Миддлтон получила в подарок то самое обручальное кольцо с сапфиром, а Меган Маркл – кольцо с аквамарином, а также свадебный наряд своей покойной свекрови.

Интересные факты о принцессе Диане

Диана мечтала стать балериной, однако из-за высокого роста (178 см) от этой мечты пришлось отказаться.

[ + – ] Диана Спенсер в балетном костюме (начало 1970-ых) Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

Когда девочке исполнилось 12 лет, ее отправили в школу-интернат.

Юной Диане Спенсер тяжело давались точные науки, и в школе она несколько раз проваливала экзамены по математике. В конце концов она бросила учебу, когда ей было всего 16.

В своей свадебной клятве Диана случайно поменяла порядок первых двух имен Чарльза, сказав "Филипп Чарльз Артур Джордж" вместо "Чарльз Филипп Артур Джордж". Также принцесса отказалась говорить, что будет "подчиняться" Чарльзу, и этот шаг позже повторили обе ее невестки.

Будучи замужем, принцесса очень сблизилась с телохранителем Барри Маннаки. Окружающие видели, как она привязана к этому человеку, хотя и не были уверены в том, существует ли между ними роман. Когда Маннаки погиб в 1987 году, разбившись на мотоцикле, принцесса Уэльская полагала, что его могли ликвидировать таким способом королевские спецслужбы.

[ + – ] Принцесса Диана и ее телохранитель Барри Маннаки Фото: Скриншот

С 1986 по 1991 год у Дианы был роман с кавалерийским офицером, инструктором по верховой езде Джеймсом Хьюиттом, что она подтвердила и в скандальном интервью 1995 года. После разрыва отношений мужчина едва не покончил жизнь самоубийством. Поговаривали, что рыжеволосый Хьюитт может быть отцом Гарри, хотя и Диана, и ее бывший любовник это всячески отрицали.

[ + – ] Принцесса Диана и Джеймс Хьюитт, "герой ее романа" Фото: Открытые источники

Принцесса Диана была одной из первых знаменитостей, которая рассказала, что борется с расстройством пищевого поведения. Когда принцесса объяснила свои годы борьбы с булимией, она описала психическое заболевание как "симптом" гораздо более серьезной проблемы: ее брак без любви и то, насколько несчастным он ее сделал.

На 12-й неделе беременности первым ребенком Диана упала с лестницы в Сандрингеме. Из-за беспокойства за будущего наследника престола был вызван королевский гинеколог сэр Джордж Пинкер, который после осмотра заявил, что с плодом все хорошо.

Диана нарушила королевскую традицию рожать дома, и оба ее сына появились на свет в крыле Линдо больницы Святой Марии в 1982 и 1984 годах. Именно здесь всех своих детей родила и Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма.

[ + – ] Принцесса Диана и принц Чарльз с новорожденным принцем Вильямом Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

Принцесса Уэльская не хотела, чтобы ее сыновья, Уильям и Гарри, росли в "пузыре" королевских привилегий. Она много работала над тем, чтобы дать им те впечатления, которые ей самой так нравились в детстве. Принцесса водила своих любимых сыновей в McDonald’s, заставляла выстаивать в очереди со всеми в тематических парках и даже сама отвозила их в школу.

19 апреля 1987 года принцесса Диана встретилась с пациентом с ВИЧ и сломала все стереотипы, которые относились к этим пациентам как к неприкасаемым. Признавая тот факт, что СПИД не передается через физическое прикосновение, она пожала руку пациенту без каких-либо перчаток и защиты. "ВИЧ не делает людей опасными для жизни. Вы можете пожать им руки и обнять. Бог знает, что им это нужно", – сказала она тогда.

[ + – ] Принцесса Диана стала первой королевской особой, пожавшей руку человеку с ВИЧ

Помимо своей деятельности по борьбе с ВИЧ / СПИДом, Диана поддерживала более 100 благотворительных организаций. К ним относятся детская больница на Грейт-Ормонд-стрит и уже упомянутая выше международная кампания за запрещение противопехотных мин, которая позже получила Нобелевскую премию мира. Оба сына принцессы Дианы продолжают свою работу в этих благотворительных организациях по сей день.

Несмотря на то, что Диану называют "народной принцессой", она совершенно не думала, что станет королевой, и была уверена: семья мужа никогда не примет ее как королеву.

"Потому что я делаю все по-другому, потому что я не придерживаюсь правил, потому что я руководствуюсь сердцем, а не головой. Но кто-то должен пойти туда и любить людей", — говорила принцесса Диана. Наверное, поэтому до сих пор ее с благодарностью и симпатией вспоминают миллионы.