Разделы
Материалы
Стиль жизни

Она была прекрасна. 1 июля родилась Диана Спенсер — "народная принцесса", королева сердец

Оксана Ханас
1669
принцесса Диана, принцесса Уэльская, Диане 60
Фото: Getty Images | Диана Спенсер — "народная принцесса", королева сердец

1 июля Диане, принцессе Уэльской, матери принцев Уильяма и Гарри, исполнилось бы 60 лет. Фокус собрал самые интересные факты об этой удивительной женщине, чтобы разгадать феномен народной любви, которая не иссякает, даже спустя почти 25 лет после ее гибели в парижском туннеле.

Диана Спенсер: "народная" принцесса

Диана Фрэнсис Спенсер родилась 1 июля 1961 года в Сандрингеме. И хотя была она представительницей старинной аристократической династии, основанной потомками королей Карла II и Якова II, "технически" же являлась простолюдинкой, а не королевской особой. Отец будущей матери наследников британского престола – Джон Спенсер, виконт Олторп, личный помощник короля Георга VI и королевы Елизаветы II, а мать – Фрэнсис Шанд-Кидд, урожденная леди Фермой. Бабушка Дианы по материнской линии — Рут Рош, бароннеса Фермой, была фрейлиной королевы, ее ассистентом и близкой подругой.

принцесса Диана возле семейного дома в Сандрингеме
Диана на фоне семейного поместья Park House в Сандрингеме
Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

Семья Спенсеров была богатой, состояние сделали на овцеводстве и торговле шерстью. Так что детство Дианы было обеспеченным, но не благополучным: родители развелись в 1969 году, когда ей было 8 лет, и это стало первым сильным потрясением для будущей принцессы.

принцесса Диана в детстве
Диана тяжело переживала развод родителей
Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

Фрэнсис сбежала с богатым наследником в Шотландию, снова выйдя замуж, а Джон Спенсер получил право опеки над детьми. Позже он женился на Рейн Маккордейл, графине Дартмут, матерью которой была знаменитая Барбара Картленд — писательница-романтик. И Диана, и ее старшие брат Чарльз и сестра Сара не обрадовались мачехе и даже устроили ей бойкот. Лишь спустя много лет принцесса Уэльская признала, насколько мудрой и терпеливой была женщина, на которой женился ее отец.

Окончив школу, мисс Диана Спенсер переехала в Лондон, поселившись в квартире, купленной ей отцом на 18-летие. Жилплощадь делила с тремя соседками. Диана не сидела без дела, успев поработать домработницей, няней и воспитательницей в детском саду Young England School. Она также подрабатывала в хореографической студии для подростков и в фирме по организации праздников, получая за работу фактически гроши.

Важно
12 замков и дворцов королевы Елизаветы II. Где живут члены королевской британской семьи

Чарльз и Диана: несчастливы вместе

Своего будущего мужа Диана знала практически с детства. Она выросла по соседству с королевой Елизаветой II и ее семьей, в Park House — особняке, расположенном рядом с "рождественским" поместьем королевской семьи Сандрингем. Товарищем по играм у юной Дианы был средний сын монарха, принц Эндрю, а вот Чарльз, который старше ее на 12 лет, долгое время не обращал на робкую девушку никакого внимания.

Диана, леди Диана, невеста принца
Диана, 13 ноября 1980 года
Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

Официальное знакомство Дианы и Чарльза произошло в 1977 году в Элторпе: Спенсеры и королевское семейство готовились к свадьбе. Дело в том, что Чарльз ухаживал за старшей сестрой Дианы, Сарой, и даже планировал жениться на ней. Однако браку помешали непродуманные откровения девушки в прессе. Влюбленная Сара заявила, что ей все равно, кем будет ее муж, мусорщиком или принцем, главное – это любовь. Подобное сравнение оскорбило Елизавету II, и Чарльз разорвал отношения, написав мисс Спенсер эмоциональное письмо.

Важно
Рядышком с бабушкой. Кто есть кто в королевской семье Великобритании

Диана вновь попала в поле зрения принца через три года — тогда королевская семья немало переживала по поводу связи Чарльза с замужней Камиллой Паркер Боулз и настаивала на его браке с девушкой из порядочной семьи, поэтому появление на горизонте воспитанной и умной Дианы Спенсер было с радостью встречено королевой и ее окружением.

Диана и Камилла Паркер Боулз
Диана была знакома с Камиллой и та даже давала ей наставления перед свадьбой с принцем Чарльзом
Фото: Getty Images

Через полгода после начала романа сын Елизаветы II позвал Диану замуж. Предложение принц Чарльз сделал в замке Виндзор, однако факт помолвки некоторое время скрывался. Официальное заявление по этому поводу было сделано 24 февраля 1981 года. В качестве помолвочного кольца принц надел на палец Диане знаменитое украшение с цейлонским сапфиром, обрамленным 14 бриллиантами — Диана сама выбрала его из каталога Garrard.

Добавим, что до свадьбы пара встречалась всего 12 раз на протяжении года. 

свадьба принцессы Дианы
Свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы
Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

Роскошная королевская свадьба, ставшая самой дорогой в истории Великобритании, прошла 29 июля 1981 года в соборе Святого Павла. Хотя члены королевской семьи обычно используют для венчания Вестминстерское аббатство, его сочли "слишком маленьким" для такого случая. Мероприятие было незаурядным по многим причинам. Например, 20-летняя мисс Спенсер была первой за 300 лет простолюдинкой, сочетавшейся браком с наследником британского престола.

За свадьбой Дианы и принца Чарльза наблюдали десятки миллионов человек по всему миру

Несмотря на страх публики, в статусе жены принца Диана все же стала появляться на массовых мероприятиях вскоре после свадьбы — одним из первых мероприятий, которые она посетила, стали похороны принцессы Монако Грейс.

Вскоре Диана забеременела. 21 июня 1982 года она родила принца Уильяма (его полное имя — Уильям Артур Филип Луи), а через два года,15 сентября 1984-го, на свет появился принц Гарри (Генри Чарльз Альберт Дэвид).

принцесса Диана, принц Гарри, принц Уильям
Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри
Фото: Getty Images

Несмотря на то, что Диана искренне любила мужа, этот брак был "не для двоих". Выходя замуж, девушка прекрасно знала о романе своего жениха с Камиллой Паркер Боулз. Смириться не получалось. Если поначалу молодые супруги еще проявляли нежность друг к другу на публике, то уже к 1986 году многие увидели, что между ними заметен разлад.

принц Чарльз и принцесса Диана
Поначалу Чарльз и Диана на публике демонстрировали нежность
Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

Эндрю Мортон, написавший биографию принцессы Уэльской, пользуясь надиктованными ею аудиозаписями, утверждал, что в период брака Диана несколько раз пыталась покончить с собой, причем одна из попыток пришлась на ее первую беременность. По словам биографа, еще накануне свадьбы принцесса пережила сильный приступ булимии, причиной которого стала ревность к Камилле.

принцесса Диана, принц Чарльз
Проблемы в браке у пары начались буквально с первых месяцев после свадьбы
Фото: Princess Diana - Queen of Style/Facebook

Чарльз не воспринимал серьезно депрессию жены, называя ее манипуляцией, и демонстрировал по отношению к Диане полное равнодушие, вспоминают современники.

В феврале 1996 года Диана, устав от "брака на троих", объявила, что согласилась на развод. Ранее на этом настаивала и сама королева Елизавета II — после скандального интервью невестки в программе ВВС "Панорама". Принцесса Диана тогда раскрыла журналисту Мартину Баширу немало нелицеприятных фактов о королевской семье, чего раньше себе не позволял никто из Виндзоров. Так, она не только рассказала о депрессии, попытках суицида, похождениях мужа, но призналась и в своих изменах.

Встречи с журналистом проходили в тайне от Букингемского дворца – так что интервью действительно стало "бомбой". Спустя месяц королевский пресс-секретарь подал в отставку, а королева послала Чарльзу и Диане письма с требованием немедленно развестись.

Интервью Дианы произвело эффект разорвавшейся бомбы и предопределило ее развод

Развод был завершен 28 августа 1996 года. Условия урегулирования включали выплату принцессе в размере около $23 млн и ежегодное содержание в размере $519 тыс. Уже бывшие супруги договорились об активном участии в воспитании сыновей, а Диана осталась жить в Кенсингтонском дворце. Ей позволили сохранить титул принцессы Уэльской, однако Диана лишилась статуса Ее Королевского Высочества. Это означало, что отныне она должна была делать реверанс перед теми, кто таким статусом обладает — включая собственных детей. При разводе Диана также отказалась от большинства благотворительных организаций, с которыми работала, ограничившись лишь несколькими направлениями: бездомность, СПИД, проказа и рак.

В 1996 году Диана приняла участие в кампании по запрету противопехотных мин – мероприятии более политическом, чем это допустимо для британской королевской семьи.

Диана участвует в кампании по запрету противопехотных мин
Диана в кампании против использования противопехотных мин
Фото: Getty Images

Принцесса Диана и Доди аль-Файед. Новая любовь?

После развода принцесса Диана встречалась с несколькими знаменитостями, включая Джона Кеннеди-младшего и певца Брайана Адамса. Однако любовью всей ее жизни стал пакистанский хирург Хаснат Хан. Диана назвала его "мистером Замечательно", и он разбил ей сердце, когда решил, что условности жизни в королевской семье сделают его слишком несчастным, чтобы продолжать их отношения.

В начале 1997 года СМИ заговорили о романе Дианы с 42-летним кинопродюсером и плейбоем Доди аль-Файедом (Имад Мохаммед аль-Файед). Его отец, Мохаммед аль-Файед, владел, среди прочего, универмагом Harrods и отелем Ritz в Париже. Они познакомились, когда принцесса Уэльская гостила у Мохаммеда аль-Файеда на Лазурном берегу. Позже пара отправилась в круиз по Средиземному морю.

Лазурный берег, принцесса Диана, Доди аль-Файед
Диана и Доди аль-Файед на курорте Лазурная Ривьера Сент -Тропе, 22 августа 1997
Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

Несмотря на то, что об этой связи говорили все мировые СМИ, друзья Дианы уверяли, что никаких романтических отношений нет, а в книге, написанной дворецким принцессы, данный факт и вовсе отрицался.

Папарацци преследовали Диану и Доди на каждом шагу, желая первыми вывести пару "на чистую воду." И это принесло свои трагические плоды.

Принцесса Уэльская в отеле Ritz в Париже
Принцесса Уэльская прибывает в отель Ritz в Париже 30 августа 1997 года (фото с камеры наблюдения)
Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

30 августа 1997 года, когда принцесса и кинопродюсер покинули парижский отель Ritz в сопровождении водителя Анри Поля и телохранителя Тревора Рис Джонса, за ними толпой хлынули охотники за сенсациями, устроив настоящее преследование.

Последние часы жизни Дианы записали камеры видеонаблюдения отеля Ritz

Уходя от навязчивых фотогрфов, водитель потерял управление автомобилем, и машина на скорости врезалась в бетонную опору туннеля под мостом Альма.

Реконструкция ДТП с принцессой Дианой

Доди аль-Файед и водитель погибли мгновенно, а принцесса Диана некоторое время была еще жива. Она тихо произносила фразу "Боже мой, что случилось?", а на вопросы доктора реагировала морганием глаз. В больнице Сальпетриер пострадавшую пытались реанимировать, однако, как выяснилось позже, от удара ее сердце очень сильно сместилось в правую сторону, а также произошел разрыв легочной артерии. Через 3,5 часа Диана скончалась.

гибель принцессы Дианы
Кадры с места гибели принцессы Дианы
Фото: Getty Images

Единственным выжившим стал телохранитель, получивший тяжелые травмы. В результате ДТП он частично потерял память и утверждает, что совершенно ничего не помнит о самом моменте аварии.

Основную вину за это ДТП мир возложил на папарацци, такого же мнения придерживаются до сих пор и сыновья погибшей, Уильям и Гарри.

Многие считали и считают до сих пор, что смерть "народной принцессы" стала результатом заговора, и что Диану убили спецслужбы Великобритании. Масла в огонь подлил охранник Дианы Алан Макгрегор, который заявил, что день гибели Дианы он отметил множество нарушений правил безопасности. Аналогичного мнения придерживался отец Доди и даже подал соответствующий иск, который французская сторона отклонила.

папарацци преследуют принцессу Диану
Папарацци преследовали Диану с момента раскрытия ее помолвки с принцем Чарльзом до ее трагической смерти
Фото: Princess Diana - Queen of Style/Facebook

Скотланд Ярд через 10 лет после гибели Дианы по результатам расследования опубликовал отчет, где говорилось, что в крови водителя Анри Поля алкоголь превышал норму в три раза, а скорость движения в туннеле была в два раза больше допустимой на этом участке дороги, что и могло послужить главными причинами трагедии.

Семья Дианы сразу после ее смерти создала благотворительный фонд ее имени, и в течение первой же недели на его счет поступило 150 млн. долларов.

похороны принцессы Дианы
Гибель принцессы Дианы шокировала мир, за церемонией прощания с ней наблюдали десятки миллионов человек
Фото: Getty Images

Принцессу похоронили 6 сентября на уединенном острове в поместье Элторп в Нортгемптоншире.

Похороны принцессы Дианы – видео

Согласно завещанию Дианы, все ее драгоценности отходили будущим невестам ее сыновей. Таким образом, Кейт Миддлтон получила в подарок то самое обручальное кольцо с сапфиром, а Меган Маркл – кольцо с аквамарином, а также свадебный наряд своей покойной свекрови.

Интересные факты о принцессе Диане

  • Диана мечтала стать балериной, однако из-за высокого роста (178 см) от этой мечты пришлось отказаться.
Диана, балерина, фото
Диана Спенсер в балетном костюме (начало 1970-ых)
Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook
  • Когда девочке исполнилось 12 лет, ее отправили в школу-интернат.
  • Юной Диане Спенсер тяжело давались точные науки, и в школе она несколько раз проваливала экзамены по математике. В конце концов она бросила учебу, когда ей было всего 16.
  • В своей свадебной клятве Диана случайно поменяла порядок первых двух имен Чарльза, сказав "Филипп Чарльз Артур Джордж" вместо "Чарльз Филипп Артур Джордж". Также принцесса отказалась говорить, что будет "подчиняться" Чарльзу, и этот шаг позже повторили обе ее невестки.
  • Будучи замужем, принцесса очень сблизилась с телохранителем Барри Маннаки. Окружающие видели, как она привязана к этому человеку, хотя и не были уверены в том, существует ли между ними роман. Когда Маннаки погиб в 1987 году, разбившись на мотоцикле, принцесса Уэльская полагала, что его могли ликвидировать таким способом королевские спецслужбы.
Барри Маннаки, телохранитель принцессы Дианы
Принцесса Диана и ее телохранитель Барри Маннаки
Фото: Скриншот
  • С 1986 по 1991 год у Дианы был роман с кавалерийским офицером, инструктором по верховой езде Джеймсом Хьюиттом, что она подтвердила и в скандальном интервью 1995 года. После разрыва отношений мужчина едва не покончил жизнь самоубийством. Поговаривали, что рыжеволосый Хьюитт может быть отцом Гарри, хотя и Диана, и ее бывший любовник это всячески отрицали.
Джеймс Хьюитт и принцесса Диана
Принцесса Диана и Джеймс Хьюитт, "герой ее романа"
Фото: Открытые источники
  • Принцесса Диана была одной из первых знаменитостей, которая рассказала, что борется с расстройством пищевого поведения. Когда принцесса объяснила свои годы борьбы с булимией, она описала психическое заболевание как "симптом" гораздо более серьезной проблемы: ее брак без любви и то, насколько несчастным он ее сделал.
  • На 12-й неделе беременности первым ребенком Диана упала с лестницы в Сандрингеме. Из-за беспокойства за будущего наследника престола был вызван королевский гинеколог сэр Джордж Пинкер, который после осмотра заявил, что с плодом все хорошо.
  • Диана нарушила королевскую традицию рожать дома, и оба ее сына появились на свет в крыле Линдо больницы Святой Марии в 1982 и 1984 годах. Именно здесь всех своих детей родила и Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма.
принц Чарльз, принцесса Диана, принц Уильям
Принцесса Диана и принц Чарльз с новорожденным принцем Вильямом
Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook
  • Принцесса Уэльская не хотела, чтобы ее сыновья, Уильям и Гарри, росли в "пузыре" королевских привилегий. Она много работала над тем, чтобы дать им те впечатления, которые ей самой так нравились в детстве. Принцесса водила своих любимых сыновей в McDonald’s, заставляла выстаивать в очереди со всеми в тематических парках и даже сама отвозила их в школу.
  • 19 апреля 1987 года принцесса Диана встретилась с пациентом с ВИЧ и сломала все стереотипы, которые относились к этим пациентам как к неприкасаемым. Признавая тот факт, что СПИД не передается через физическое прикосновение, она пожала руку пациенту без каких-либо перчаток и защиты. "ВИЧ не делает людей опасными для жизни. Вы можете пожать им руки и обнять. Бог знает, что им это нужно", – сказала она тогда.
ВИЧ- больной и принцесса Диана
Принцесса Диана стала первой королевской особой, пожавшей руку человеку с ВИЧ
  • Помимо своей деятельности по борьбе с ВИЧ / СПИДом, Диана поддерживала более 100 благотворительных организаций. К ним относятся детская больница на Грейт-Ормонд-стрит и уже упомянутая выше международная кампания за запрещение противопехотных мин, которая позже получила Нобелевскую премию мира. Оба сына принцессы Дианы продолжают свою работу в этих благотворительных организациях по сей день.

Несмотря на то, что Диану называют "народной принцессой", она совершенно не думала, что станет королевой, и была уверена: семья мужа никогда не примет ее как королеву.

"Потому что я делаю все по-другому, потому что я не придерживаюсь правил, потому что я руководствуюсь сердцем, а не головой. Но кто-то должен пойти туда и любить людей", — говорила принцесса Диана. Наверное, поэтому до сих пор ее с благодарностью и симпатией вспоминают миллионы.