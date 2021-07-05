Кейт Миддлтон ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19

О контакте с больным герцогиня Кэмбриджская была извещена еще в пятницу.

Кейт Миддлтон ушла на самоизоляцию после того, как пообщалась с человеком, у которого был положительный результат на Covid-19, несмотря на то, что у нее были уколы и отрицательный результат четыре раза за последнюю неделю, сообщает Mail Online.

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"Ее Королевское Высочество не испытывает никаких симптомов, но соблюдает все соответствующие правительственные инструкции и самоизолируется дома", – сказал пресс-секретарь Кенсингтонского дворца. Он добавил, что Кейт не будет присутствовать на встречах в понедельник.

Герцогиня была предупреждена о контакте с человеком, инфицированным Covid, в пятницу днем ​​– после того, как она провела большую часть дня на Уимблдоне.

Кто именно был заражен, не уточняется. Известно только, что на прошлой неделе герцогиня дважды появлялась на публике. Кроме Уимблдонского турнира, она ранее посетила вместе с со старшим сыном и мужем футбольный матч Евро 2020, когда Англия обыграла Германию. Рядом с ней были замечены Дэвид Бекхэм и Эд Ширан (на стадионе Уэмбли), а также Тим Хенманаи Джо Уикс на Уимблдоне.

По словам источника во дворце, перед этими мероприятиями Кейт проходила тесты, и они оба были отрицательными. В конце мая герцогиня сделала прививку от коронавируса.