Кейт Міддлтон пішла на самоізоляцію після контакту із зараженим COVID-19

Про контакт з хворим герцогиня Кембриджська була сповіщена ще в п'ятницю.

Кейт Міддлтон пішла на самоізоляцію після того, як поспілкувалася з чоловіком, у якого був позитивний результат на Covid-19, незважаючи на те, що в неї були уколи і негативний результат чотири рази за останній тиждень, повідомляє Mail Online.

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"Її Королівська Високість не відчуває ніяких симптомів, але дотримується всіх відповідних урядових інструкцій і самоізолюється вдома", — сказав прессекретар Кенсінгтонського палацу. Він додав, що Кейт не буде присутня на зустрічах у понеділок.

Герцогиня була попереджена про контакт з людиною, інфікованою Covid, у пʼятницю вдень — після того, як вона провела більшу частину дня на Вімблдоні.

Хто саме був заражений, не уточнюється. Відомо тільки, що минулого тижня герцогиня двічі зʼявлялася на публіці. Крім Вімблдонського турніру, вона раніше відвідала разом зі старшим сином і чоловіком футбольний матч Євро 2020 року, коли Англія обіграла Німеччину. Поруч з нею були помічені Девід Бекхем та Ед Ширан (на стадіоні Вемблі), а також Тім Генман і Джо Вікс на Вімблдоні.

За словами джерела в палаці, перед цими заходами Кейт проходила тести і вони обидва були негативними. У кінці травня герцогиня зробила щеплення від коронавірусу.