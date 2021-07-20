Человек без лица: почему Канье Уэст прячет голову под мешком

Впервые в балаклаве рэпер Канье Уэст появился на публике в конце мая. С тех пор на всех мероприятиях его лицо скрыто от любопытных глаз.

44-летний американский рэпер Канье Уэст продолжает вызывать недоумение поклонников своим поведением. Уже почти два месяца мало кто видел лицо музыканта, которое он тщательно прячет под мешком с отверстиями.

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По мнению портала Мanofmany, таким образом уже почти бывший муж Ким Кардашьян привлекает внимание к своей новой коллекции одежды.

"Нам еще предстоит официально выяснить точную причину, по которой Канье Уэст носит балаклавы. На данный момент это почти ирония, потому что единственные два человека, которые носят его, — это Канье Уэст и Вик Менса (рэпер, – прим. ред). Мы должны предположить, что это делается для того, чтобы скрыть свою личность, но от кого? Ким, Дрейк, Норт? Тем не менее, мы были сбиты с толку так же, как звезда NBA Джеймс Харден, тем, как Уэст выглядел во время показа мод Balenciaga в Париже. Все, что мы знаем, – это того, что маски недостаточно, чтобы отвлечь нас от той большой старой куртки, или того факта, что он носил носки Nike с Adidas YEEZY Foam Runners", – пишет таблоид.

[ + – ] Звезда NBA Джеймс Харден не скрывал своего удивления внешним видом рэпера на показе Balenciaga в Париже Фото: Открытые источники

Кстати, даже на закрытом предпрослушивании своего нового альбома, состоявшегося на днях в Лас-Вегасе, музыкант также не снимал балаклаву с лица, несмотря на жару.

[ + – ] Канье Уэст на предпрослушивании нового альбома

Как бы там ни было, но желаемого эффекта музыкант достиг: теперь круглая куртка-пуховик без пуговиц YEEZY x Gap черного цвета будоражит умы модников, хотя когда она поступит в продажу, еще неизвестно.

Однако существуют и другие версии того, почему Канье с конца мая прячет лицо, не имеющие к моде никакого отношения. Например, в Сети бытует мнение, что рэпер, заедая стресс, спровоцированный разводом, растолстел до 130 кг, что не могло не сказаться на его чертах.

Также обыватели не исключают, что рэпер сделал сложную пластику лица, и пока идет период заживления, он скрывает голову под балаклавой.

Нашлись и те, кто подобную маскировку списал на мистически-религиозные причины. По мнению некоторых пользователей, стресс стукнул и по того нестабильной психике рэпера-миллиардера, страдающего биполярным расстройством, и он ударился в какую-то оккультные практики, где на период посвящения требуют стереть личность. Распространению этой версии поспособствовало то, что первый мешок, в котором он появился на публике, был именно с изображением Иисуса на лице.

Ранее СМИ в качестве одной из главных причин развода музыканта с Ким Кардашьян назвали желание последней оформить опеку над психически нестабильным мужем, как это сделал отец Бритни Спирс.

Напомним, в прессе поползли слухи о романе Уэст с российской супермоделью Ириной Шейк, с которой рэпер отметил свой день рождения во Франции. Однако сама красавица опровергла все слухи об отношениях.