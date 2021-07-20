Людина без обличчя: чому Каньє Вест ховає голову під мішком

Вперше в балаклаві репер Каньє Вест з'явився на публіці в кінці травня. З тих пір на всіх заходах його обличчя приховано від цікавих очей.

44-річний американський репер Каньє Вест продовжує викликати подив шанувальників своєю поведінкою. Уже майже два місяці мало хто бачив обличчя музиканта, яке він ретельно ховає під мішком із отворами.

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На думку порталу Мanofmany, таким чином вже майже колишній чоловік Кім Кардашьян привертає увагу до своєї нової колекції одягу.

"Нам ще належить офіційно зʼясувати точну причину, чому Каньє Вест носить балаклави. Наразі це майже іронія, тому що єдині дві людини, які носять їх, — це Каньє Вест і Вік Менса (репер, — прим. ред). Ми повинні припустити, що це робиться для того, щоб приховати свою особистість, але від кого? Кім, Дрейка, Норт? Тим не менш, ми були збиті з пантелику так само, як зірка NBA Джеймс Харден, тим, як Вест виглядав під час показу мод Balenciaga в Парижі. Все, що ми знаємо, — це те, що маски недостатньо, щоб відвернути нас від тієї великої старої куртки, або того факту, що він носив шкарпетки Nike з Adidas YEEZY Foam Runners ", — пише таблоїд.

[ + – ] Зірка NBA Джеймс Харден не приховував свого подиву зовнішнім виглядом репера на показі Balenciaga в Парижі Фото: Открытые источники

До речі, навіть на закритому передпрослуховуванні свого нового альбому, якие відбулося днями в Лас-Вегасі, музикант також не знімав балаклаву з обличчя, незважаючи на спеку.

[ + – ] Каньє Вест на передпрослуховуванні нового альбому

Як би там не було, але бажаного ефекту музикант досяг: тепер кругла куртка-пуховик без ґудзиків YEEZY x Gap чорного кольору розбурхує уми модників, хоча коли вона надійде в продаж, ще невідомо.

Однак існують і інші версії того, чому Каньє з кінця травня ховає обличчя, що не мають до моди ніякого відношення. Наприклад, у мережі існує думка, що репер, заїдаючи стрес, спровокований розлученням, розтовстів до 130 кг, що не могло не позначитися на його рисах.

Також обивателі не виключають, що репер зробив складну пластику обличчя, і поки йде період загоєння, він приховує голову під балаклавою.

Знайшлися й ті, хто подібне маскування списав на містично-релігійні причини. На думку деяких користувачів, стрес стукнув і по й без того нестабільній психіці репера-мільярдера, який страждає біполярним розладом, і він занурився в якісь окультні практики, де на період посвяти вимагають стерти особистість. Поширенню цієї версії посприяло те, що перший мішок, у якому він зʼявився на публіці, був саме з зображенням Ісуса на обличчі.

Раніше ЗМІ в якості однієї з головних причин розлучення музиканта з Кім Кардашʼян назвали бажання останньої оформити опіку над психічно нестабільним чоловіком, як це зробив батько Брітні Спірс.

Нагадаємо, у пресі поповзли чутки про роман Веста з російською супермоделлю Іриною Шейк, із якою репер відсвяткував свій день народження у Франції. Однак сама красуня спростувала всі чутки про стосунки.