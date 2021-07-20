51-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в бикини для Burberry (фото, видео)

В новой рекламе украшений Burberry Наоми символизирует вневременность и неиссякаемую энергию.

Британский люксовый бренд Burberry объединился с супермоделью Наоми Кэмпбелл, чтобы представить свою последнюю коллекцию и кампанию TB Summer Monogram.

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Главный креативный директор бренда Риккардо Тиши работал со знаменитостью, чтобы запустить коллекцию новых украшений с монограммами, представленную в рамках кампании, сочетающей цифровую и физическую реальности.

"Работать с Риккардо – это волшебство. У него всегда такое уникальное видение, и ему постоянно удается вывести из меня другую грань, подталкивая меня к тому, что я не думаю, что могу делать. Работа с Burberry – это всегда большая честь", – отметила Наоми.

Воплотить кампанию в жизнь дизайнеру и супермодели помогла творческая команда, в которую входили фотограф Данко Штайнер, стилист Кэтрин Баба, визажист Адам Флейшхауэр, парикмахер Явара и визуальный художник Фредерик Хейман.

В результате получилась серия реалистичных компьютерных изображений, сопоставленных с реальными изображениями Кэмпбелл, стоящей на архитектурных постаментах, отраженных в зеркальной воде, в различных нарядах, покрытых переплетенными инициалами TB в летних цветах, включая кобальтово-синий, темно-королевский, синий и средне-серый.

"Создавая свою третью коллекцию летних монограмм TB, я хотел отметить баланс нашего наследия с тем, что важно всегда развиваться и смотреть вперед. Коллекция передает это оптимистичное ощущение лета и ощущение постоянной динамики, волнения перед тем, что будет дальше", – пояснил Тиши.

По его словам, он не мог представить на месте главной героини кампейна никого, кроме своей "невероятной подруги" Наоми Кэмпбелл.

"Наоми обладает этой трансцендентной энергией и красотой, воплощающей в себе вневременной классицизм и жизненную силу лета", – подчеркнул дизайнер.

В подтверждение этих слов супермодель, которой исполнился 51 год, позировала не только в костюмах, но и в бикини, демонстрируя подтянутую фигуру, которая словно находится вне времени.

Напомним, Наоми Кэмпбелл, которая впервые стала матерью около двух месяцев назад, опубликовала в сети очередное фото своей дочери. Правда, на снимке не видно лица девочки, поскольку супермодель скрывает его от посторонних глаз.