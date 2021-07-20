51-річна Наомі Кемпбелл знялася в бікіні для Burberry (фото, відео)

У новій рекламі прикрас Burberry Наомі символізує позачасову та невичерпну енергію.

Британський люксовий бренд Burberry обʼєднався із супермоделлю Наомі Кемпбелл, щоб представити свою останню колекцію і кампанію TB Summer Monogram.

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Головний креативний директор бренду Ріккардо Тіші працював зі знаменитістю, щоб запустити колекцію нових прикрас із монограмами, представлену в рамках кампанії, що поєднує цифрову та фізичну реальності.

"Працювати з Ріккардо — це диво. У нього завжди таке унікальне бачення, і йому завжди вдається вивести з мене іншу грань, підштовхуючи мене до того, що я не думаю, що можу робити. Робота з Burberry — це завжди велика честь", — зазначила Наомі.

Втілити кампанію в життя дизайнеру та супермоделі допомогла творча команда, в яку входили фотограф Данко Штайнер, стиліст Кетрін Баба, візажист Адам Флейшхауер, перукар Явара і візуальний художник Фредерік Хейман.

Зрештою вийшла серія реалістичних компʼютерних зображень, зіставлених із реальними зображеннями Кемпбелл, яка стоїть на архітектурних постаментах, відображених у дзеркальній воді, в різних вбраннях, покритих переплетеними ініціалами TB у літніх кольорах, враховуючи кобальтово-синій, темно-королівський, синій і середньо-сірий.

"Створюючи свою третю колекцію літніх монограм TB, я хотів зазначити баланс нашої спадщини з тим, що важливо завжди розвиватися і дивитися вперед. Колекція передає це оптимістичне відчуття літа і відчуття постійної динаміки, хвилювання перед тим, що буде далі", — пояснив Тіші.

За його словами, він не міг уявити на місці головної героїні кампейну нікого, крім своєї "неймовірної подруги" Наомі Кемпбелл.

"Наомі володіє цією трансцендентною енергією і красою, яка втілює в собі позачасовий класицизм і життєву силу літа", — підкреслив дизайнер.

На підтвердження цих слів супермодель, якій виповнився 51 рік, позувала не тільки в костюмах, а й у бікіні, демонструючи підтягнуту фігуру, яка немов знаходиться поза часом.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл, яка вперше стала матірʼю приблизно два місяці тому, опублікувала в мережі чергове фото своєї дочки. Щоправда, на знімку не видно обличчя дівчинки, оскільки супермодель приховує його від сторонніх очей.