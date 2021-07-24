Мила Кунис заставила мужа вернуть обратно билет на полет в космос

Катчер купил билет еще в 2012 году, но после того, как женился и завел детей, планы о покорении космоса пришлось пересмотреть.

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис вынудила своего супруга и коллегу по цеху Эштона Катчера вернуть обратно билет в космос, который тот купил еще в 2012 году за $ 200 тысяч, сообщает Today.

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43-летний актер мог стать одним из первых путешественников, отправившихся в космос на борту корабля Virgin Galactic. По слухам, среди других знаменитостей, купивших билеты тогда же, были Леонардо Ди Каприо, Джастин Бибер, Кэти Перри, Леди Гага, Анджелина Джоли, Том Хэнкс и Брэд Питт.

Однако этому полету не суждено было состояться после того, как в 2015 году он женился на Кунис, а затем стал отцом двоих детей. По словам Эштона, отправиться в космос, когда есть маленькие дети, было бы неразумным решением. К такой мысли его подтолкнула супруга.

"В итоге я продал свой билет обратно в Virgin Galactic", – сказал он.

Экипаж космического корабля Unity компании Virgin Galactic вылетел из пустыни в Нью-Мексико 11 июля, чтобы достичь суборбитального космоса и осуществить мечту всей жизни Ричарда Брэнсона, который основал Virgin Galactic в 2004 году для создания бизнеса в области космического туризма. Компанию ему составили Сириша Бандла, Бет Мозес и Колин Беннетт, а также пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи.

За Брэнсоном последовал другой миллиардер, Джефф Безос, совершивший недавно успешное гражданское путешествие в космос на корабле, спроектированном его компанией Blue Origin.

Virgin Galactic планирует начать коммерческие космические полеты с частными клиентами в следующем году, стоимость полета в космос составит около $250 тысяч долларов на человека, хотя окончательная цена еще не объявлена. Компания уже получила разрешение Федерального управления гражданской авиации на перевозку пассажиров будущих коммерческих рейсов в суборбитальное пространство.

На данный момент более 600 человек забронировали билеты по цене от $200 000 до $250 000.

Эштон Катчер отметил, что все же не оставил мысль о полете в космос и уверен, что в какой-то момент осуществит эту мечту.

Как известно, весной Мила Кунис вместе с мужем и детьми отпраздновали новоселье, показав журналистам свой дом в фермерском стиле, перестройка и переоборудование которого продолжались пять лет.