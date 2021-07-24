Міла Куніс змусила чоловіка повернути назад квиток на політ у космос

Катчер купив квиток ще в 2012 році, але після того, як одружився і завів дітей, плани про підкорення космосу довелося переглянути.

Голлівудська актриса українського походження Міла Куніс змусила свого чоловіка і колегу по цеху Ештона Катчера повернути назад квиток на політ у космос, який той придбав ще у 2012 році за $200 тисяч, повідомляє Today.

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43-річний актор міг стати одним з перших мандрівників, які вирушили в космос на борту корабля Virgin Galactic. З чуток, серед інших знаменитостей, котрі купили квитки тоді ж, були Леонардо Ді Капріо, Джастін Бібер, Кеті Перрі, Леді Гага, Анджеліна Джолі, Том Хенкс і Бред Пітт.

Однак цьому польоту не судилося відбутися після того, як у 2015 році він одружився на Куніс, а потім став батьком двох дітей. За словами Ештона, відправитися в космос, коли є маленькі діти, було б нерозумним рішенням. До такої думки його підштовхнула дружина.

"У підсумку я продав свій квиток назад в Virgin Galactic", – сказав він.

Екіпаж космічного корабля Unity компанії Virgin Galactic вилетів з пустелі в Нью-Мексико 11 липня, щоб досягти суборбітального космосу і здійснити мрію всього життя Річарда Бренсона, який заснував Virgin Galactic в 2004 році для створення бізнесу в області космічного туризму. Компанію йому склали Сіріша Бандл, Бет Мозес і Колін Беннетт, а також пілоти Дейв Маккей і Майкл Масуччі.

За Бренсоном пішов інший мільярдер, Джефф Безос, що здыйснив недавно успішну громадянську подорож у космос на кораблі, спроектованому його компанією Blue Origin.

Virgin Galactic планує почати комерційні космічні польоти з приватними клієнтами наступного року. Вартість польоту в космос складе близько $250 тисяч доларів на людину, хоча остаточна ціна ще не оголошена. Компанія вже отримала дозвіл Федерального управління цивільної авіації на перевезення пасажирів майбутніх комерційних рейсів у суборбітальний простір.

На даний момент понад 600 чоловік забронювали квитки за ціною від $200 000 до $250 000.

Ештон Катчер відзначив, що все ж не залишив думку про політ у космос і впевнений, що в якийсь момент здійснить цю мрію.

Як відомо, навесні Міла Куніс разом з чоловіком і дітьми відсвяткували новосілля, показавши журналістам свій будинок в фермерському стилі, перебудова і переобладнання якого тривали пʼять років.