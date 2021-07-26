Новый лучший друг: Конор Макгрегор с семьей посетил концерт Джастина Бибера

Съездить на выступление Конору не помешала даже сломанная в поединке с Дастином Порье нога

Конор Макгрегор поразил поклонников очередной встречей с Джастином Бибером. Теперь звезда UFC и бывший чемпион в двух весовых категориях отправился на концерт Бибера, который проходил на стадионе SoFi в Инглвуде в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

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На концерт Конор взял всю свою семью, включая младшего сына Риана, который родился 17 мая. Клан Макгрегоров занимал лучшие места в ВИП-ложе.

[ + – ] Конор Макгрегор с семьей на концерте Джастина Бибера

"С моей прекрасной семьей на концерте Джастина Бибера!", — подписал Конор снимки.

[ + – ] Концерт Джастина Бибера

Напомним, в прошлую пятницу Конор Макгрегор и Джастин Бибер встретились на завтраке в отеле Beverly Hills. Назвали свое рандеву "завтраком чемпионов" и распили бутылку виски, что производит Макгрегор.

Поклонники недоумевали, что может связывать популярного певца и бывшего чемпиона, однако вскоре выяснилось, что Бибер фанат UFC и его часто можно видеть в числе ВИП-гостей на боях.

[ + – ] "Завтрак чемпионов" Джастина Бибера и Конора Макгрегора/Все фото: Instagram thenotoriousmma

Напомним, Макгрегор продолжает восстанавливаться после перелома ноги, который послужил причиной поражения в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с Дастином Порье. После неудачи ирландец утверждал, что на бой он вышел с уже поврежденной ногой, а в ходе поединка травма только усугубилась.

Впрочем, Магрегор времени зря не теряет и недавно показал в соцсетях свою новую эксклюзивную яхту от Lamborghini за 3 миллиона евро.