Новый лучший друг: Конор Макгрегор с семьей посетил концерт Джастина Бибера
Съездить на выступление Конору не помешала даже сломанная в поединке с Дастином Порье нога
Конор Макгрегор поразил поклонников очередной встречей с Джастином Бибером. Теперь звезда UFC и бывший чемпион в двух весовых категориях отправился на концерт Бибера, который проходил на стадионе SoFi в Инглвуде в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.
На концерт Конор взял всю свою семью, включая младшего сына Риана, который родился 17 мая. Клан Макгрегоров занимал лучшие места в ВИП-ложе.
"С моей прекрасной семьей на концерте Джастина Бибера!", — подписал Конор снимки.
Напомним, в прошлую пятницу Конор Макгрегор и Джастин Бибер встретились на завтраке в отеле Beverly Hills. Назвали свое рандеву "завтраком чемпионов" и распили бутылку виски, что производит Макгрегор.
Поклонники недоумевали, что может связывать популярного певца и бывшего чемпиона, однако вскоре выяснилось, что Бибер фанат UFC и его часто можно видеть в числе ВИП-гостей на боях.
Напомним, Макгрегор продолжает восстанавливаться после перелома ноги, который послужил причиной поражения в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с Дастином Порье. После неудачи ирландец утверждал, что на бой он вышел с уже поврежденной ногой, а в ходе поединка травма только усугубилась.
Впрочем, Магрегор времени зря не теряет и недавно показал в соцсетях свою новую эксклюзивную яхту от Lamborghini за 3 миллиона евро.