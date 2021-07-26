Новий кращий друг: Конор Мак-Грегор із сім'єю відвідав концерт Джастіна Бібера

З'їздити на виступ Конору не завадила навіть зламана в поєдинку з Дастіном Пуар'є нога

Конор Мак-Грегор вразив шанувальників черговою зустріччю з Джастіном Бібером. Тепер зірка UFC і колишній чемпіон у двох вагових категоріях відправився на концерт Бібера, який проходив на стадіоні SoFi в Інглвуді в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

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На концерт Конор взяв усю свою сім'ю, включаючи молодшого сина Ріана, який народився 17 травня. Клан Мак-Грегора займав кращі місця у ВІП-ложі.

[ + – ] Конор Мак-Грегор із сім'єю на концерті Джастіна Бібера

"З моєю прекрасною сім'єю на концерті Джастіна Бібера!", — підписав Конор знімки.

[ + – ] Концерт Джастіна Бібера

Нагадаємо, минулої п'ятниці Конор Мак-Грегор і Джастін Бібер зустрілися на сніданку в готелі Beverly Hills. Назвали своє рандеву "сніданком чемпіонів" і розпили пляшку віскі, що виробляє Мак-Грегор.

Шанувальники дивувалися, що може пов'язувати популярного співака і колишнього чемпіона, однак, незабаром з'ясувалося, що Бібер фанат UFC і його часто можна бачити в числі ВІП-гостей на боях.

[ + – ] "Сніданок чемпіонів" Джастіна Бібера і Конора Мак-Грегора/Усі фото: Instagram thenotoriousmma

Нагадаємо, Мак-Грегор продовжує відновлюватися після перелому ноги, який послужив причиною поразки в поєдинку Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) з Дастіном Пуар'є. Після невдачі ірландець стверджував, що на бій він вийшов з уже ушкодженою ногою, а в ході поєдинку травма тільки посилилася.

Втім, Мак-Грегор часу дарма не втрачає і недавно показав у соцмережах свою нову ексклюзивну яхту від Lamborghini за 3 мільйони євро.