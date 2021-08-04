Ирина Шейк призналась в любви известному дизайнеру (фото)

Ирину и Рикардо Тиши связывает многолетняя дружба, хотя ранее им даже приписывали романтические отношения

Российская супермодель Ирина Шейк была замечена в компании креативного директора Burberry Рикардо Тиши во время празднования дизайнером 47-летие. Снимками празднования она поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав несколько фото, на которых веселится в компании итальянского модельера и его друзей в вилле на берегу озера Комо в Ломбардии.

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"С днем рождения, любовь моей жизни!", – подписала фотографии Ирина. На них она позирует в платье из перьев и желтых колготках. И модель, и остальные присутствующие выглядят в кадре очень веселыми и видно, что громко смеются.

В сториз Шейк поделилась кадрами празднования, в том числе и видео, записанном на дискотеке. На Ирине черный наряд с глубоким декольте спереди и открытой спиной, а волосы расчесаны на прямой пробор. На одном из снимков она позирует в обнимку с именинником, держа в руках бокал вина.

[ + – ] Ирина Шейк и Рикардо Тиши Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

С Рикардо Тиши Шейк связывают не только рабочие отношения, но и давняя дружба. Их даже подозревали в романе, однако эти слухи не подтвердились. В свои 47 лет модельер ни разу не был женат, и у него нет детей. Что же касается Ирины, то у нее подрастает дочь от голливудского режиссера Брэдли Купера, которой уже исполнилось четыре года, а недавно ей приписали роман с рэпером Канье Уэстом. Правда, модель опровергла все разговоры о романтических отношениях с музыкантом.