Ірина Шейк зізналася в любові відомому дизайнеру (фото)

Ірину і Рікардо Тіші пов'язує багаторічна дружба, хоча раніше їм навіть приписували романтичні стосунки

Російська супермодель Ірина Шейк була помічена в компанії креативного директора Burberry Рікардо Тіші під час святкування дизайнером 47-річчя. Знімками святкування вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши кілька фото, на яких веселиться в компанії італійського модельєра і його друзів на віллі на березі озера Комо в Ломбардії.

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"З днем народження, любове мого життя!", — підписала фотографії Ірина. На них вона позує в платті з пір'я і жовтих колготках. І модель, і решта присутніх виглядають у кадрі дуже веселими і видно, що голосно сміються.

У сторіз Шейк поділилася кадрами святкування, зокрема і відео, записаному на дискотеці. На Ірині чорне вбрання з глибоким декольте спереду і відкритою спиною, а волосся зачесане на прямий проділ. На одному зі знімків вона позує в обіймах іменинника, тримаючи в руках келих вина.

[ + – ] Ірина Шейк і Рікардо Тіші Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

З Рікардо Тіші Шейк пов'язують не тільки робочі відносини, а й давня дружба. Їх навіть підозрювали в романі, проте ці чутки не підтвердилися. У свої 47 років модельєр жодного разу не був одружений, і в нього немає дітей. Що ж стосується Ірини, то в неї підростає дочка від голлівудського режисера Бредлі Купера, якій уже виповнилося чотири роки, а нещодавно їй приписали роман з репером Каньє Вестом. Правда, модель спростувала всі розмови про романтичні стосунки з музикантом.