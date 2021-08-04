Дженнифер Энистон появилась на обложке InStyle и рассказала, как пандемия изменила ее жизнь

Джен примерила наряды лучших мировых домов моды, продемонстрировав стройную фигуру, которая практически не изменилась с возрастом.

52-летняя голливудская актриса Дженнифер Энистон стала героиней сентябрьского номера журнала InStyle, не только появившись на его страницах, но и дав откровенное интервью.

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Знаменитость позировала фотографу Эмме Саммертон в стильных нарядах от Michael Kors, Chloé, Missoni, Gucci, Saint Laurent, разбавив образы украшениями от Lisa Eisner. Дженнифер продемонстрировала подтянутую фигуру, которая с возрастом практически не изменилась: актриса все такая же стройная и худая.

В разговоре с Лорой Браун она рассказала о том, чем занимается в последнее время и как реагирует на вызовы.

По словам Энистон, пережить период карантина из-за пандемии коронавируса ей помогла постоянная занятость. Она не только снималась во втором сезоне "Утреннего шоу", которое выходит 17 сентября, но и провела ревизию своей жизни, постаравшись максимально избавиться от всего ненужного и лишнего в ней, и это была сложная работа.

"Было так много хорошего и столько ужасов, происходящих одновременно. Для меня это была большая декомпрессия и инвентаризация. Мы с тобой любим работать и быть занятыми. Бездействие нежелательно. Это было важно для тех, кто был готов допустить, чтобы это было поводом к замедлению, принять все это, переоценить и раскопать. Буквально вычищаем ненужный нам хлам", – пояснила она, подчеркнув, что все это помогло ей снизить уровень беспокойства и дало понять, что нельзя быть одновременно для всех хорошей и милой.

Джен призналась, что следила за ситуацией вокруг Бритни Спирс, и считает, что человеку навязали популярность извне, с детства приучая к мысли об успехе. Что же касается актрисы, то она воспитывалась очень строгой матерью, которая прививала ей понимание не того, что надо стать популярным любой ценой, а быть профессионалом в выбранной сфере, оттачивать мастерство и не гоняться за сиюминутной славой.

На вопрос, что ей помогло пережить неудачи в личной жизни, Энистон ответила, что это была психотерапия. Кроме того, от каких-то необдуманных моментов ее удерживали примеры среди знакомых того, кем она не хотела становиться, видя, как дорогие люди теряли себя и свое я:

"Вы можете помочь кому-то настолько, насколько он желает, чтобы ему помогли. Я верю, что в основе каждого лежит добро. Я наблюдал, как люди в моей жизни проходят через трудности и держатся за негодование, которое разъедает их. Прощения нет в их словарном запасе. Это настоящий позор, потому что важно уметь прощать людей. Некоторые вещи непростительны, и мы можем просто записать их в небольшую папку. Но людям есть куда расти и меняться".

Актриса отметила, что если бы она не пошла в киноиндустрию, то стала бы хорошим врачом, поскольку медицина всегда была ей интересна. Среди других специальностей она называла дизайн.

Напомним, где живет Дженнифер Энистон, которая до сих пор умудрилась сохранить теплые отношения с бывшим мужем Брэдом Питтом.