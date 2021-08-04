Дженніфер Еністон з'явилася на обкладинці InStyle і розповіла, як пандемія змінила її життя

Джен приміряла вбрання кращих світових будинків моди, продемонструвавши струнку фігуру, яка практично не змінилася з віком.

52-річна голлівудська акторка Дженніфер Еністон стала героїнею вересневого номеру журналу InStyle, не тільки з'явившись на його сторінках, а й давши відверте інтерв'ю.

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Знаменитість позувала фотографці Еммі Саммертон у стильних нарядах від Michael Kors, Chloé, Missoni, Gucci, Saint Laurent, розбавивши образи прикрасами від Lisa Eisner. Дженніфер продемонструвала підтягнуту фігуру, яка з віком практично не змінилася: акторка все така ж струнка і худа.

У розмові з Лорою Браун вона розповіла про те, чим займається останнім часом і як реагує на виклики.

За словами Еністон, пережити період карантину через пандемію коронавірусу їй допомогла постійна зайнятість. Вона не тільки знімалася в другому сезоні "Ранкового шоу", яке виходить 17 вересня, а й провела ревізію свого життя, постаравшись максимально позбавитися від всього непотрібного і зайвого в ньому, і це була складна робота.

"Було так багато хорошого і стільки жахів, що відбуваються одночасно. Для мене це була велика декомпресія та інвентаризація. Ми з тобою любимо працювати і бути зайнятими. Бездіяльність небажана. Це було важливо для тих, хто був готовий допустити, щоб це було приводом до уповільнення, прийняти все це, переоцінити і розкопати. Буквально вичищаємо непотрібний нам непотріб", — пояснила вона, підкресливши, що все це допомогло їй знизити рівень занепокоєння і дало зрозуміти, що не можна бути одночасно для всіх хорошою і милою.

Джен зізналася, що стежила за ситуацією довкола Брітні Спірс, і вважає, що людині нав'язали популярність ззовні, з дитинства привчаючи до думки про успіх. Що ж стосується акторки, то вона виховувалася дуже суворою матір'ю, яка прищеплювала їй розуміння не того, що треба стати популярною за будь-яку ціну, а бути професіоналом в обраній сфері, відточувати майстерність і не ганятися за миттєвою славою.

На питання, що їй допомогло пережити невдачі в особистому житті, Еністон відповіла, що це була психотерапія. Крім того, від якихось необдуманих моментів її утримували приклади серед знайомих того, ким вона не хотіла ставати, бачачи, як дорогі люди втрачали себе і своє я:

"Ви можете допомогти комусь настільки, наскільки він хоче, щоб йому допомогли. Я вірю, що в основі кожного лежить добро. Я спостерігала, як люди в моєму житті проходять через труднощі й тримаються за обурення, яке роз'їдає їх. Прощення немає в їхньому словниковому запасі. Це справжня ганьба, тому що важливо вміти прощати людей. Деякі речі неприпустимі, і ми можемо просто записати їх у невелику папку. Але людям є куди рости і змінюватися".

Акторка зазначила, що якби вона не пішла в кіноіндустрію, то стала б хорошим лікарем, оскільки медицина завжди була їй цікава. Серед інших спеціальностей вона називала дизайн.

Нагадаємо, де живе Дженніфер Еністон, яка досі примудрилася зберегти теплі стосунки з колишнім чоловіком Бредом Піттом.