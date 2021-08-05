В Таиланде запретили пользоваться солнцезащитными кремами

Химические вещества, содержащиеся в средствах защиты от солнца, наносят серьезный вред кораллам и могут привести к их гибели.

Таиланд запретил использование солнцезащитных кремов, содержащих химические вещества, наносящие вред кораллам, во всех морских национальных парках, пишет ВВС

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Власти государства, очень популярного среди туристов, опасаются, что лосьоны, которые отдіхающие используют для защиты от солнца, вредят медленнорастущим кораллам.

Департамент охраны природы Таиланда заявил, что четыре ингредиента, обычно встречающиеся в солнцезащитных кремах, уничтожают личинки кораллов, препятствуют размножению кораллов и вызывают обесцвечивание рифов. Запрещенные лосьоны содержат оксибензон, октиноксат, 4-метилбензилиденкамфору или бутилпарабен.

[ + – ] За нарушения запрета штраф может достигать $3000

Любой, кто нарушит запрет, может быть оштрафован на сумму до 100 000 бат ($3000).

Пока что официальные лица не объяснили, как они планируют применять новое правило.

Таиланд не первый, кто решил подобным образом защитить водный мир от последствий туристического бума. Подобные запреты уже ввели тихоокеанский остров Палау и американский штат Гавайи.

Издание отмечает, что залив Майя на острове Пхи-Пхи-Лех, известный своим появлением в фильме "Пляж", был закрыт с 2018 года после того, как большая часть его кораллов была уничтожена.

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