У Таїланді заборонили користуватися сонцезахисними кремами

Хімічні речовини, що містяться в засобах захисту від сонця, завдають серйозної шкоди коралам і можуть призвести до їхньої загибелі.

Таїланд заборонив використання сонцезахисних кремів, що містять хімічні речовини, які завдають шкоди коралам, у всіх морських національних парках, пише ВВС.

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Влада держави, дуже популярної серед туристів, побоюється, що лосьйони, які відпочивальники використовують для захисту від сонця, шкодять коралам, що повільно ростуть.

Департамент охорони природи Таїланду заявив, що чотири інгредієнти, що зазвичай є в сонцезахисних кремах, знищують личинки коралів, перешкоджають розмноженню коралів і викликають знебарвлення рифів. Заборонені лосьйони містять оксибензон, октиноксат, 4-метилбензиліденкамфору або бутилпарабен.

[ + – ] За порушення заборони штраф може досягати $3000.

Той, хто порушить заборону, може бути оштрафований на суму до 100 000 бат ($3000).

Поки що офіційні особи не пояснили, як вони планують застосовувати нове правило.

Таїланд не перший, хто вирішив подібним чином захистити водний світ від наслідків туристичного буму. Подібні заборони вже ввели тихоокеанський острів Палау й американський штат Гаваї.

Видання зазначає, що затока Майя на острові Пхі-Пхі-Лех, відомий своєю появою у фільмі "Пляж", була закрита з 2018 року після того, як більша частина її коралів була знищена.

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