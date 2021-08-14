На солнечных берегах. Как наполнить свой отдых в Болгарии радостными впечатлениями

Журналист Фокуса Наталия Богута побывала в Болгарии и выяснила особенности самостоятельного летнего отдыха в этой стране.

Болгария официально не входит в топ стран, куда украинцы отправляются в летний отпуск. Однако мнимая скромность этого турнаправления развеется, если присмотреться внимательнее к данным статистики.

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Как добраться на отдых в Болгарию из Украины

Погранслужба Украины, отмечая страны, куда украинцы ездили в первом полугодии, отметила десять направлений, из которых чисто туристических — три: Турция, Египет и ОАЭ. Остальные — страны, куда идет поток трудовой миграции, а также поездки к родственникам и бизнес-визиты (Россия, Беларусь, Польша, Словакия, Молдова и Венгрия). Также ряд упомянутых пограничниками стран используются украинцами как транзитные, и вот здесь в топ-10 мы видим Румынию, через которую быстрее и удобнее всего ехать из Украины в Болгарию на собственном автомобиле или рейсовом автобусе.

Как правило, путешествующие в Болгарию едут в Одесскую область, пограничный переход в Румынию находится в городке Рени. Впрочем, не автотранспортом единым. Сегодня в Болгарию можно быстро добраться авиарейсами — в Варну, Бургас, Софию. Первые два города расположены на побережье, столица же — в 380 км от пляжной полосы. Прямой рейс в прибрежный город Болгарии есть у авиакомпании WizzAir (Киев — Бургас), а в Софию путешественников везет Ryanair. Также билеты в Варну и Бургас можно приобрести на чартерные рейсы в турфирмах.

Цена вопроса зависит от даты, авиакомпании и выбранного маршрута — 3,5–10 тыс. грн на человека (в обе стороны и с багажом).

В условиях посещения страны — обязательный негативный ПЦР-тест, справка о перенесенной коронавирусной болезни или сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации. Документ обязательно проверят сначала на стойке регистрации в украинском аэропорту, а затем — перед прохождением паспортного контроля в­ аэропорту Болгарии.

Также перед вылетом желательно приобрести медстраховку с территорией покрытия "Страны ЕС". Ее пограничники не смотрят, но она может понадобиться в случае внезапной болезни или травмы. Внимательно читайте условия страхования, так как в большинстве они распространяются только на срочные случаи, то есть рассчитывать на полный курс лечения какого-либо хронического заболевания по турстраховке за границей точно не стоит.

Эрнест Хемингуэй , американский писатель

"Старик же постоянно думал о море как о женщине, которая дарит великие милости или отказывает в них, а если и позволяет себе необдуманные или недобрые поступки, — что поделаешь, такова уж ее природа"

От Румынии — до Турции

Длина побережья: 318 км

Курорты: Золотые Пески, Солнечный Берег, Несебр, Созополь, Царево, Синеморец

Температура воздуха/воды в августе: +26–35ºС/+22–26ºС

[ + – ] Пляжи Болгарии тянутся с северной части (границы с Румынией) до крайней южной точки Резово (границы с Турцией) Фото: Наталия Богута

Болгария известна в Европе своими пляжными курортами, которые тянутся с северной части (границы с Румынией) до крайней южной точки Резово (границы с Турцией). На севере путешественники останавливаются в Балчике и Каварне, в центральной части — в окрестностях Варны и в Несебре, а на юге — в Созополе, Царево и Синеморце. Большинство пляжей в Болгарии оборудованы стандартными шезлонгами и зонтами, цена комплекта в нынешнем сезоне — от 15 левов (один зонт и два шезлонга — 240 грн).

Черное море на болгарских курортах очень чистое, обычно никаких водорослей и медуз не наблюдается. Исключение — шторм, но, к счастью, погода в летние месяцы портится очень редко. Многие пляжи — это песок или мелкая галька, лишь некоторые, например в Черноморце, отличаются камнями на входе в воду. Интересно, что на многих пляжах есть зонирование: где платная зона (разместиться можно только при оплате лежаков), а где — бесплатная (там можно спокойно поставить собственный зонт). Как правило, на обустроенных пляжах есть туалеты, а также бары, рестораны, точки проката лодок и сапов.

В нынешнем сезоне в Болгарии большой приток туристов, хотя, по личным наблюдениям, 80% туристического трафика составляют внутренние туристы — жители этой страны.

Жить надо у моря: сколько стоит аренда апартаментов

Цена апартаментов на двоих в августе на семь ночей

• Несебр: €220–770

• Бургас: €200–600

• Созополь: €350–800

• Царево: €320–660

[ + – ] Апартаменты в Болгарии по сравнению с другими европейскими странами арендовать не дорого Фото: Наталия Богута

По сравнению с другими европейскими странами квартиры на побережье Болгарии стоят не очень дорого. Хотя, конечно, имеет значение качество жилья и его расположение.

Если апартаменты в новом крутом закрытом комплексе с собственным бассейном в 100–150 м от пляжа, то цена будет не ниже €60–70 /сутки (здесь и далее — номер на двоих). А если квартира находится, условно говоря, на "второй линии" — с простым интерьером и без изысков, — то расходы на аренду в сутки составят €30–40 . Естественно, чем больше людей в номере, тем выше цена.

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Так или иначе, жилье приблизительно одного и того же уровня эконом в Болгарии и соседней с ней Греции стоит неодинаково. Если в Царево, например, апартаменты с двумя спальнями рядом с пляжем стоят €420–470 /7 ночей, то на Крите в городке Ханья подобная квартира обойдется порядка €500–900 /7 ночей. Конечно, кроме квартир по всему побережью есть отели на любой вкус и кошелек — от мини-гостиниц с тремя звездочками по цене €260–460 /неделя с завтраками до роскошных "четверок" и "пятерок" на первой линии со всей привычной украинскому взору инфраструктурой в виде пляжей-бассейнов и системой "все включено" по цене €750–1500/неделя.

Дорога зовет: как арендовать авто в Болгарии

Стоимость аренды автомобиля в Болгарии*

• Peugeot 107 — €18/день

• Mitsubishi Outlander — €26/день

• Mercedes A Class — €50/день

*При аренде на семь дней в небольшой локальной компании — автоматическая трансмиссия

[ + – ] Дорога вдоль побережья Болгарии по большей части однополосная с постоянной сменой ограничения скорости Фото: Getty Images

В Болгарии неплохие дороги, однако побережье не балует водителей крутыми автобанами. Это означает, что вдоль берега тянется временами двуполосная трасса с ограничением 80 км/ч, но по большей части — однополосная с постоянной сменой ограничения скорости. То есть дорога идет через населенные пункты, иногда зигзагами, где будет ограничение 20 км или 30 км/ч, но в основном — 40 или 60 км/ч.

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Взять в аренду автомобиль несложно — можно заранее выбрать в нужном городе компанию и через сайт или по электронной почте отправить заявку на интересующий автомобиль. В некоторых компаниях есть возможность забронировать и оплатить картой аренду сразу же во время бронирования или же оплата происходит в момент получения ключей. В небольших локальных компаниях вас может встретить менеджер прямо в аэропорту (так было с автором этого материала), привести к машине, сфотографировать водительское удостоверение и получить оплату наличными в евро.

Обычно в стоимость аренды включена базовая страховка ОСАГО, за небольшую плату можно докупить КАСКО. Также компании включают в аренду виньетку (оплату платных дорог), но этот момент важно уточнять заранее. Если виньетка не включена, ее можно купить онлайн на сайте bg-vignette.com, цена — около €12/7 дней.

Получить впечатления: достопримечательности Болгарии

Что смотреть на побережье

• Аквапарки, цена: от €19

• Архитектура городов — Варна, Несебр, Созополь

• Живописные пляжи — Синеморец (Велека), Силистар, Дюны

• Ферма мидий Далбока

• Замок Равадиново, стоимость билета — €10

[ + – ] Варна, Несебр, Созополь позволят попутешествовать по времени Фото: Getty Images

В первую очередь Болгария — это море. Потому путешествия по побережью в поисках красивых мест — один из обязательных пунктов поездки. Живописные дикие пляжи, на которых частенько размещаются любители загорать и купаться нагишом, есть по всему побережью. Иногда вдоль дороги можно увидеть бухточки с кристально чистой водой. Интересна и река Велека на юге страны, где она впадает в море возле поселка Синеморец. Ахтопол известен своим чудо-маяком, а Несебр и Созополь — очень живописными мощеными улочками. В Несебре также есть Археологический музей и Музей кино, а в Бургасе — Археологический, Исторический, Этнографический музеи и Музей авиации. Интересно также погулять по замку Равадиново неподалеку от Созополя — замок построен в наше время и стилизован под Средневековье.

Паланчинки с начинкой: болгарская кухня

Цены на еду на побережье

• Счет в ресторане на двоих (без алкоголя): €16–30

• Счет в фастфуде на двоих: €5–12

• Бокал пива в кафе: €2–3

• Чашка капучино: €1,5–2,5

• Бутылка вина в супермаркете: €5–10

[ + – ] Паланчинки - это огромные блины с разными начинками: от сыра и буженины до варенья, нутеллы, ягод и фруктов Фото: Getty Images

Болгарская кухня порадует любителей рыбы и морепродуктов, а также тех, кто предпочитает мясные или овощные яства.

Прежде всего в Болгарии стоит насладиться разными овечьими и козьими сырами — в магазинах можно увидеть специальные прилавки для мягких сыров типа брынзы. Также любителям морских гадов не обойтись без кастрюльки с шикарными свежайшими черноморскими мидиями, которые подают как просто с лимоном, так и в различных соусах — с вином, чесноком, в сливках. Можно также поехать на ферму мидий Далбока, посмотреть саму ферму и отужинать в ресторанчике при ней.

В болгарских кафе и ресторанах часто есть выбор из 8–15 видов рыбы, среди которых как традиционные сибас и лосось, так и специфические черноморские цаца, зарина и чернокоп. В хороших ресторанах вечерами мест не найти, многие открываются в 17:00. Это стоит учесть, планируя, например, обед. Мясные блюда в Болгарии также любят — кебаб, стейк, бургеры в достаточном количестве в меню.

Отменное охлажденное болгарское вино (белое и розе) прекрасно подойдет для обеда или ужина жаркими летними днями и вечерами. Особенный болгарский фастфуд — паланчинки, огромные блины с разными начинками: от сыра и буженины до варенья, нутеллы, ягод и фруктов. Один такой аппетитный и сытный блинчик стоит 5–7 левов (80–112 грн).

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Купить и привезти: сувениры из Болгарии

Что везут из Болгарии в Украину туристы

• Приправа шарена соль (смесь соли и специй), цена — от 2 левов (32 грн)

• Крем для лица на основе масла розы, цена — от 6,5 лева (104 грн)

• Другая косметика с розой (шампуни, гели, масло) — от 7 левов (112 грн)

• Болгарский лукум (сладости), цена — от 5 левов (80 грн)

[ + – ] Болгарский рахат-лукум - сладкие воспоминания об отдыхе на море Фото: Getty Images

Шопинг в Болгарии связан с несколькими направлениями.