На сонячних берегах. Як наповнити свій відпочинок у Болгарії радісними враженнями

Журналістка Фокуса Наталія Богута побувала в Болгарії та з'ясувала особливості самостійного літнього відпочинку в цій країні.

Болгарія офіційно не входить у топ країн, куди українці відправляються в літню відпустку. Однак уявна скромність цього турспрямування розвіється, якщо придивитися уважніше до даних статистики.

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Як дістатися на відпочинок до Болгарії з України

Прикордонна служба України, зазначаючи країни, куди українці їздили в першому півріччі, вказала десять напрямків, з яких чисто туристичні — три: Туреччина, Єгипет та ОАЕ. Решта — країни, куди йде потік трудової міграції, а також поїздки до родичів і бізнес-візити (Росія, Білорусь, Польща, Словаччина, Молдова та Угорщина). Також низка згаданих прикордонниками країн використовуються українцями як транзитні, й ось тут у топ-10 ми бачимо Румунію, через яку швидше і зручніше за все їхати з України в Болгарію на власному автомобілі або рейсовому автобусі.

Як правило, туристи в Болгарію їдуть через Одеську область, прикордонний перехід у Румунію знаходиться в містечку Рені. Утім, не автотранспортом єдиним. Сьогодні в Болгарію можна швидко дістатися авіарейсами — у Варну, Бургас, Софію. Перші два міста розташовані на узбережжі, столиця ж — в 380 км від пляжної смуги. Прямий рейс у прибережне місто Болгарії є в авіакомпанії WizzAir (Київ — Бургас), а в Софію мандрівників везе Ryanair. Також квитки у Варну і Бургас можна придбати на чартерні рейси в турфірмах.

Ціна питання залежить від дати, авіакомпанії та обраного маршруту — 3,5-10 тис. грн на людину (в обидві сторони та з багажем).

В умовах відвідування країни — обов'язковий негативний ПЛР-тест, довідка про перенесену коронавірусну хворобу або сертифікат, що підтверджує повний курс вакцинації. Документ обов'язково перевірять спочатку на стійці реєстрації в українському аеропорту, а потім — перед проходженням паспортного контролю в аеропорту Болгарії.

Також перед вильотом бажано придбати медстрахування з територією покриття "Країни ЄС". Її прикордонники не дивляться, але вона може знадобитися в разі раптової хвороби або травми. Уважно читайте умови страхування, оскільки в більшості вони поширюються тільки на термінові випадки, тобто розраховувати на повний курс лікування будь-якого хронічного захворювання за турстрахуванням за кордоном точно не варто.

Ернест Гемінґвей , американський письменник

"Адже старий постійно думав про море як про жінку, яка дарує великі милості або відмовляє в них, а якщо й дозволяє собі необдумані або недобрі вчинки, — що поробиш, така вже її природа"

Від Румунії — до Туреччини

Довжина узбережжя: 318 км

Курорти: Золоті Піски, Сонячний Берег, Несебр, Созополь, Царево, Синеморець

Температура повітря / води в серпні: +26-35ºС / +22-26ºС

[ + – ] Пляжі Болгарії тягнуться з північної частини (кордон із Румунією) до крайньої південної точки Резово (кордону з Туреччиною) Фото: Наталія Богута

Болгарія відома в Європі своїми пляжними курортами, які тягнуться з північної частини (кордон із Румунією) до крайньої південної точки Резово (кордону з Туреччиною). На півночі мандрівники зупиняються в Балчику і Каварні, в центральній частині — в околицях Варни і в Несебрі, а на півдні — в Созополі, Царево та Синьоморці. Більшість пляжів у Болгарії обладнані стандартними шезлонгами і парасольками, ціна комплекту в нинішньому сезоні — від 15 левів (одна парасолька і два шезлонги — 240 грн).

Чорне море на болгарських курортах дуже чисте, зазвичай ніяких водоростей і медуз не спостерігається. Виняток — шторм, але, на щастя, погода в літні місяці псується дуже рідко. Більшість пляжів — це пісок або дрібна галька, лише деякі, наприклад у Чорноморці, відрізняються камінням на вході у воду. Цікаво, що на багатьох пляжах є зонування: де платна зона (розміститися можна тільки за умов оплати лежаків), а де — безкоштовна (там можна спокійно поставити власну парасольку). Як правило, на облаштованих пляжах є туалети, а також бари, ресторани, точки прокату човнів і сапів.

У нинішньому сезоні в Болгарії великий наплив туристів, хоча, за особистими спостереженнями, 80% туристичного трафіку складають внутрішні туристи — мешканці цієї країни.

Жити треба біля моря: скільки коштує оренда апартаментів

Ціна апартаментів на двох у серпні на сім ночей

• Несебр: €220-770;

• Бургас: €200-600;

• Созополь: €350-800;

• Царево: €320-660.

[ + – ] Апартаменти в Болгарії порівняно з іншими європейськими країнами орендувати недорого Фото: Наталія Богута

Порівняно з іншими європейськими країнами квартири на узбережжі Болгарії коштують не дуже дорого. Хоча, звичайно, має значення якість житла і його розташування.

Якщо апартаменти в новому крутому закритому комплексі з власним басейном у 100-150 м від пляжу, то ціна буде не нижче €60-70 / добу (тут і далі — номер на двох). А якщо квартира знаходиться, умовно кажучи, на "другій лінії" — з простим інтер'єром і без вишукувань, — то витрати на оренду на добу складуть €30-40. Звичайно, чим більше людей в номері, тим вища ціна.

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Так чи інакше, житло приблизно одного й того ж рівня економ у Болгарії та сусідній з нею Греції коштують неоднаково. Якщо в Царево, наприклад, апартаменти з двома спальнями поруч із пляжем коштують €420-470 / 7 ночей, то на Криті в містечку Ханья подібна квартира коштуватиме приблизно €500-900 / 7 ночей. Звичайно, крім квартир по всьому узбережжю є готелі на будь-який смак і гаманець — від міні-готелів із трьома зірочками за ціною €260-460 / тиждень із сніданками до розкішних "четвірок" і "п'ятірок" на першій лінії з усією звичною українському погляду інфраструктурою у вигляді пляжів-басейнів і системою "все враховано" за ціною €750-1 500 / тиждень.

Дорога кличе: як орендувати авто в Болгарії

Вартість оренди автомобіля в Болгарії*

• Peugeot 107 — €18 / день

• Mitsubishi Outlander — €26 / день

• Mercedes A Class — €50 / день

*За умов оренди на сім днів у невеликій локальній компанії — автоматична трансмісія

[ + – ] Дорога вздовж узбережжя Болгарії здебільшого однополосна з постійною зміною обмеження швидкості Фото: Getty Images

У Болгарії непогані дороги, проте узбережжя не балує водіїв крутими автобанами. Це означає, що вздовж берега тягнеться часом двополосна траса з обмеженням 80 км / год, але здебільшого — односмугова з постійною зміною обмеження швидкості. Тобто дорога йде через населені пункти, іноді зигзагами, де будуть обмеження 20 км або 30 км/год, але здебільшого — 40 або 60 км/год.

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Взяти в оренду автомобіль нескладно — можна заздалегідь вибрати в потрібному місті компанію і через сайт або за допомогою електронної пошти відправити заявку на автомобіль, що вас цікавить. У деяких компаніях є можливість забронювати та оплатити картою оренду відразу ж під час бронювання або ж оплата відбувається в момент отримання ключів. У невеликих локальних компаніях вас може зустріти менеджер прямо в аеропорту (так було з авторкою цього матеріалу), привести до машини, сфотографувати водійське посвідчення та отримати оплату готівкою в євро.

Зазвичай у вартість оренди врахована базова страховка ОСАГО, за невелику плату можна докупити КАСКО. Також компанії враховують в оренду віньєтку (оплату платних доріг), але цей момент важливо уточнювати заздалегідь. Якщо віньєтка не врахована, її можна купити онлайн на сайті bg-vignette.com, ціна — приблизно €12 / 7 днів.

Отримати враження: пам'ятки Болгарії

Що дивитися на узбережжі

• Аквапарки, ціна: від €19

• Архітектура міст — Варна, Несебр, Созополь

• Мальовничі пляжі — Синеморець (Велека), Сілістар, Дюни

• Ферма мідій Далбока

• Замок Равадиново, вартість квитка — €10

[ + – ] Варна, Несебр, Созополь дозволять помандрувати в часі Фото: Getty Images

Насамперед Болгарія — це море. Тому подорожі узбережжям у пошуках гарних місць — один з обов'язкових пунктів поїздки. Мальовничі дикі пляжі, на яких часто розташовуються любителі засмагати і купатися голяка, є по всьому узбережжю. Іноді уздовж дороги можна побачити бухти з кришталево чистою водою. Цікава й річка Велека на півдні країни, де вона впадає в море біля селища Синеморець. Ахтопол відомий своїм диво-маяком, а Несебр і Созополь — дуже мальовничими брукованими вуличками. У Несебрі також є Археологічний музей і Музей кіно, а в Бургасі — Археологічний, Історичний, Етнографічний музеї і Музей авіації. Цікаво також погуляти по замку Равадиново неподалік від Созополя — замок побудований в наш час і стилізований під Середньовіччя.

Паланчинки з начинкою: болгарська кухня

Ціни на їжу на узбережжі

• Рахунок у ресторані на двох (без алкоголю): €16-30

• Рахунок у фастфуді на двох: €5-12

• Келих пива в кафе: €2-3

• Чашка капучино: €1,5-2,5

• Пляшка вина в супермаркеті: €5-10

[ + – ] Паланчинки — це величезні млинці з різними начинками: від сиру і буженини до варення, нутелли, ягід і фруктів Фото: Getty Images

Болгарська кухня порадує любителів риби і морепродуктів, а також тих, хто вважає за краще м'ясні або овочеві страви.

Перш за все в Болгарії треба насолодитися різними овечими і козячими сирами — в магазинах можна побачити спеціальні прилавки для м'яких сирів типу бринзи. Також любителям морських гадів не обійтися без каструльки із шикарними найсвіжішими чорноморськими мідіями, які подають як просто з лимоном, так і в різних соусах — з вином, часником, у вершках. Можна також поїхати на ферму мідій Далбока, подивитися власне ферму і повечеряти в ресторанчику при ній.

У болгарських кафе і ресторанах часто є вибір із 8-15 видів риби, серед яких як традиційні сібас і лосось, так і специфічні чорноморські цаца, зарина і чорнокоп. У хороших ресторанах вечорами місць годі й шукати, більшість відкриваються о 17:00. Це варто врахувати, плануючи, наприклад, обід. М'ясні страви в Болгарії також люблять — кебаб, стейк, бургери в достатній кількості в меню.

Відмінне охолоджене болгарське вино (біле і розе) прекрасно підійде для обіду або вечері жаркими літніми днями і вечорами. Особливий болгарський фастфуд — паланчинки, величезні млинці з різними начинками: від сиру і буженини до варення, нутелли, ягід і фруктів. Один такий апетитний і ситний млинець коштує 5-7 левів (80-112 грн).

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Купити і привезти: сувеніри з Болгарії

Що везуть з Болгарії в Україну туристи

• Приправа шарена сіль (суміш солі та спецій), ціна — від 2 левів (32 грн)

• Крем для обличчя на основі олії троянди, ціна — від 6,5 левів (104 грн)

• Інша косметика з трояндою (шампуні, гелі, олії) — від 7 левів (112 грн)

• Болгарський лукум (солодощі), ціна — від 5 левів (80 грн)

[ + – ] Болгарський рахат-лукум — солодкі спогади про відпочинок на морі Фото: Getty Images

Шопінг у Болгарії пов'язаний з декількома напрямками.