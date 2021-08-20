Бывшую жену Бена Аффлека заметили с новым мужчиной

Ранее актриса и адвокат уже встречались, однако из-за пандемии отношения были поставлены на паузу.

Пока оскароносный голливудский актер Бен Аффлек активно ухаживает за певицей Дженниффер Лопес, с которой у них вспыхнул новый роман спустя 17 лет после расставания, его бывшая жена Дженнифер Гарнер ведет себя куда более сдержано и старается не афишировать личную жизнь. Однако это не значит, что 48-летняя мать троих детей одинока, пишет Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По информации таблоида, Гарнер возродила свой роман с адвокатом, председателем Cali Group Джоном Миллером, с которым у нее были непродолжительные отношения до пандемии и всеобщего карантина.

Папарацци заметили, Дженнифер и Джона на Манхэттене. Она постаралась замаскироваться, прежде чем войти в здание прямо перед адвокатом. Было видно, как рука Гарнер держит дверь открытой для Миллера, на котором не было маски.

На встречу Джен надела свитер с черно-белым рисунком, свои фирменные синие джинсы скинни и черные сандалии. Лицо без макияжа она скрыла за солнцезащитными очками, однако было видно, что она находится в прекрасном настроении.

У Миллера, как и у Гарнер, есть дети от предыдущих отношений. Скрипачка Кэролайн Кэмпбелл, с которой он был в браке шесть лет, родила ему дочь Вайолет, которой сейчас 13. Кроме того, у него есть 14-летний сын Квест. Бывшая жена Джона в этом месяце вышла замуж за бывшего профессионального бегуна Кристофера Эстванике на Бермудских островах.

Гарнер воспитывает троих детей от брака с Беном Аффлеком – 15-летнюю Вайолет, 12-летнюю Серафину и 9-летнего Сэмюэля. Их отец часто навещает отпрысков, и совсем недавно его снова заметили у дома бывшей жены.

В 2017 году актер признавался, что развод стал для него "самым большим сожалением в жизни".

Однако сейчас он, похоже, вполне счастлив. Папарацци то и дело ловят актера за страстными поцелуями с Джей Ло. Кроме того, пара присматривается к элитным особнякам стоимостью в десятки миллионов долларов.