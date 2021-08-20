Колишню дружину Бена Аффлека помітили з новим чоловіком

Раніше актриса й адвокат вже зустрічалися, проте через пандемію стосунки були поставлені на паузу.

Поки оскароносний голлівудський актор Бен Аффлек активно залицється до співачки Дженніффер Лопес, із якою в них спалахнув новий роман через 17 років після розставання, його колишня дружина Дженніфер Гарнер поводиться куди більш стримано і намагається не афішувати своє особисте життя. Однак це не означає, що 48-річна мати трьох дітей самотня, пише Daily Mail.

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За інформацією таблоїду, Гарнер відродила свій роман з адвокатом, головою Cali Group Джоном Міллером, з яким у неї були нетривалі стосунки до пандемії і загального карантину.

Папарацці помітили Дженніфер і Джона на Манхеттені. Вона постаралася замаскуватися, перш ніж увійти до будівлі прямо перед адвокатом. Було видно, як рука Гарнер тримає двері відкритими для Міллера, на якому не було маски.

На зустріч Джен одягла светр з чорно-білим малюнком, свої фірмові сині джинси скінні і чорні сандалі. Обличчя без макіяжу вона приховала за сонцезахисними окулярами, однак було видно, що вона перебуває в прекрасному настрої.

У Міллера, як і у Гарнер, є діти від попередніх стосунків. Скрипалька Керолайн Кемпбелл, з якою він був у шлюбі шість років, народила йому дочку Вайолет, якій зараз 13. Крім того, у нього є 14-річний син Квест. Колишня дружина Джона в цьому місяці вийшла заміж за колишнього професійного бігуна Крістофера Естваніке на Бермудських островах.

Гарнер виховує трьох дітей від шлюбу з Беном Аффлеком — 15-річну Вайолет, 12-річну Серафіну і 9-річного Семюеля. Їхній батько часто відвідує нащадків, і зовсім недавно його знову помітили біля будинку колишньої дружини.

У 2017 році актор зізнавався, що розлучення стало для нього "найбільшим жалем у житті".

Однак зараз він, схоже, цілком щасливий. Папарацці раз у раз ловлять актора за пристрасними поцілунками з Джей Ло. Крім того, пара придивляється до елітних маєтків вартістю в десятки мільйонів доларів.