Канье Уэст займется производством товаров для дома

Покорив модную и музыкальную индустрии, американский рэпер Канье Уэст решил пойти еще дальше и решил зарегистрировать собственную торговую марку Kanye West, под которой будут выпускаться товары для дома, сообщает TMZ.

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Документы компания Канье Mascotte Holdings, Inc подала почти через год после того, как его бывшая жена Ким Кардашьян анонсировала собственную линию товаров для дома и подала документы для обеспечения прав на KKW Home, в том числе планы по запуску ряда магазинов, специализирующихся на товарах для душа и ванны, а также на мебели и аксессуарах для спальни.

Но вернемся к Канье. Согласно юридическим документам, полученным новостным агентством, предстоящая линия товаров для дома 44-летнего артиста будет включать в себя занавески для душа, полотенца, текстильные настенные ковры, салфетки и множество одеял.

стоит отметить, что это не первый случай, когда команда Уэста планирует расширить свое предприятие в неожиданной отрасли. В июле 2020 года Mascotte Holdings зарегистрировала товарный знак для линии красоты и ухода за кожей, которая будет охватывать ряд косметических средств, включая макияж, лак для ногтей, уход за волосами, зубную пасту, увлажняющие кремы, маски для лица, накладные ресницы, гели для ванн, кремы для бритья, ароматизаторы, дезодоранты.

Как известно, недавно Канье недавно выпустил свой 10-ый студийный альбом Donda. В одной из песен он рассказал о том, как изменял своей жене. В записи диска вместе с ним участвовали Jay-Z, Young Thug, Kid Cudi, Lil Durk, Baby Keem, Playboi Carti, Fivio Foreign, Мэрилин Мэнсон и многие другие.

После выхода альбома рэпер обвинил компанию Universal Music в том, что она выпустила диск без его разрешения.

Напомним, Канье Уэст решил изменить свое имя и уже подал соответствующие бумаги.