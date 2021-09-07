Каньє Вест займеться виробництвом товарів для будинку

Підкоривши модну і музичну індустрії, американський репер Каньє Вест вирішив піти ще далі і вирішив зареєструвати власну торгову марку Kanye West, під якою будуть випускатися товари для дому, повідомляє TMZ.

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Документи компанія Каньє Mascotte Holdings, Inc подала майже через рік після того, як його колишня дружина Кім Кардаш'ян анонсувала власну лінію товарів для будинку і подала документи для забезпечення прав на KKW Home, зокрема і плани щодо запуску ряду магазинів, які спеціалізуються на товарах для душа і ванни, а також на меблях і аксесуарах для спальні.

Але повернімося до Каньє. Згідно з юридичними документами, отриманими новинним агентством, майбутня лінія товарів для будинку 44-річного артиста буде включати в себе фіранки для душу, рушники, текстильні настінні килими, серветки і безліч ковдр.

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли команда Веста планує розширити своє підприємство в несподіваній галузі. У липні 2020 року Mascotte Holdings зареєструвала товарний знак для лінії краси і догляду за шкірою, яка буде охоплювати ряд косметичних засобів, включаючи макіяж, лак для нігтів, догляд за волоссям, зубну пасту, зволожувальні креми, маски для обличчя, накладні вії, гелі для ванн, креми для гоління, ароматизатори, дезодоранти.

Як відомо, нещодавно Каньє випустив свій 10-й студійний альбом Donda. В одній з пісень він розповів про те, як зраджував своїй дружині. У записі диска разом з ним брали участь Jay-Z, Young Thug, Kid Cudi, Lil Durk, Baby Keem, Playboi Carti, Fivio Foreign, Мерилін Менсон та багато інших.

Після виходу альбому репер звинуватив компанію Universal Music у тому, що вона випустила диск без його дозволу.

Нагадаємо, Каньє Вест вирішив змінити своє ім'я та вже подав відповідні папери.