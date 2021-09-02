Каньє Вест відверто розповів, через що розпався його шлюб з Кім Кардаш'ян

Артист зізнався не лише в невірності, але і в алкогольній залежності.

Американський репер Каньє Вест у пісні Hurricane з нового, 10-го за рахунком, студійного альбому Donda розповів, чому втратив Кім Кардаш'ян, і що стало причиною розлучення, пише Page Six.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Зокрема музикант всьому світу заявив, що зрадив Кім, яка на той момент народила йому вже двох дітей.

"Тут я поводжу себе занадто багато. Ось я йду з новою навшпиньки. І я знаю, що правда. Усе ще граю після двох дітей. Це багато, щоб переварити, коли твоє життя завжди рухається", — співає він.

"Ця пісня в деякому роді є його свідченням про все, що він зробив неправильно, і про те, що він несе відповідальність за розпад їхнього шлюбу", — поділився один з інсайдерів, уточнивши, що під "навшпиньки" мається на увазі не російська супермодель Ірина Шейк, з якою артисту приписували роман.

[ + – ] Про свої зради Вест розповів у пісні Hurricane

"Якщо ви прислухаєтеся до лірики, він має на увазі свою зраду під час шлюбу з Кім, навіть після двох дітей", — підкреслило джерело.

У пісні Каньє повідомляє, що ніколи не повернеться до сім'ї в їхній особняк за $60 млн, а також зізнається в боротьбі з алкогольною залежністю.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян подала на розлучення в лютому цього року, назвавши причиною "нерозв'язні розбіжності". Каньє виїхав з їхнього розкішного будинку в Калабасасі. Деякий час подружжя спілкувалося через адвокатів і охоронців, але зуміли налагодити відносини настільки, що Кім була присутня на всіх трьох передпрослуховуваннях нового альбому ексчоловіка, а на останньому, яке проходило в Чикаго, навіть вийшла до нього у весільному вбранні.

Нагадаємо, нещодавно Вест звинуватив Universal Music у тому, що студія випустила диск Donda без його згоди.