Канье Уэст откровенно рассказал, из-за чего распался его брак с Ким Кардашьян

Артист признался не только в неверности, но и в алкогольной зависимости.

Американский рэпер Канье Уэс в песне Hurricane из нового, 10-го по счету, студийного альбома Donda рассказал, почему потерял Ким Кардашьян, и что стало причиной развода, пишет Page Six.

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В частности музыкант всему миру заявил, что изменил Ким, которая на тот момент родила ему уже двоих детей.

"Здесь я веду себя слишком богато. Вот я иду с новой цыпочкой. И я знаю, что правда. Все еще играю после двух детей. Это много, чтобы переварить, когда твоя жизнь всегда движется", – поет он.

"Эта песня в некотором роде является его свидетельством обо всем, что он сделал неправильно, и о том, что он несет ответственность за распад их брака", – поделился один из инсайдеров, уточнив, что под "цыпочкой" имеется в виду не российская супермодель Ирина Шейк, с которой артисту приписывали роман.

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"Если вы прислушаетесь к лирике, он имеет в виду свою измену во время брака с Ким, даже после двух детей", – подчеркнул источник.

В песне Канье сообщает, что никогда не вернется к семье в их особняк за $60 млн, а также признается в борьбе с алкогольной зависимостью.

Напомним, Ким Кардашьян подала на раз вод в феврале этого года, назвав причиной "неразрешимые разногласия". Канье выехал из их розкошного дома в Калабасасе. Некоторое время супруги общались через адвокатов и охранников, но сумели наладить отношения настолько, что Ким присутствовала на всех трех предпрослушиваниях нового альбома экс-супруга, а на последнем, который проходил в Чикаго, даже вышла к нему в свадебном наряде.

Напомним, недавно Уэст обвинил Universal Music в том, что студия выпустила диск Donda без его согласия.