Почему Кейт Миддлтон уже два месяца не появляется на публике

СМИ назвали три основные версии того, почему герцогиню Кембриджскую никто не видел почти 60 дней.

Кейт Миддлтон последний раз появилась на публике 11 июля, когда посетила церемонию награждения мужчин после финала в одиночном разряде чемпионата Уимблдона по теннису, и с тех пор больше ее никто не видел, пишут британские СМИ. Последнее фото герцогини в соцсетях опубликовано 6 августа, но сам снимок был сделан еще в январе прошлого года.

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В связи с длительным отсутствием Кейт Миддлтон поползли слухи о том, что в ее жизни какие-то проблемы. А в сезон отпусков членов королевской семьи, который они берут летом, чаще всего это август, вопрос о том, где же герцогиня, звучит все чаще, поскольку ни одного снимка ее времяпрепровождения на отдыхе в Сеть не попало.

[ + – ] Последнее фото в официальном аккаунте герцогов Кэмбриджских, на котором запечатлена Кейт Миддлтон, датировано 6 августа

В последний раз Кейт так долго отсутствовала на публике в середине 2020 года, когда они с Уильямом отправились в Уэльс на отдых, и герцогиню никто не видел в течение 41 дня. На этот раз она вне поля зрения общественности уже почти 60 дней, и ее исчезновение совпало с новыми слухами о том, что она и Уильям планируют переехать в Виндзор.

До недавнего времени герцоги Кембриджские жили на два дома – в Кенсингтонском дворце и в своем поместье Анмер-Холл в Норфолке, однако после того, как королева овдовела, они, вполне вероятно, могут переехать в Виндзор, чтобы быть поближе к Елизавете II и скрасить ее одиночество.

"Анмер Холл имел смысл, когда Уильям был пилотом вертолета в Восточной Англии, и это было удобно для проведения Рождества в Сандрингеме, но на самом деле это больше не работает", – говорят инсайдеры. Сейчас пара якобы "рассматривает варианты" жилья в Виндзоре.

В середине августа Кейт с Уильямом и детьми проводили время, отдыхая на островах Силли, а по возвращении отправились в Балморал, чтобы побыть с королевой, которая традиционно останавливается в своей летней резиденции в Шотландии. СМИ не исключают, что герцоги Кембриджские все еще в отпуске и пребывают вдали от своих официальных королевских обязанностей. Правда, в отличие от Кейт, Уильяма видели несколько раз на публике.

Среди других версий, почему герцогиня не появляется на мероприятиях, пресса называет возможную четвертую беременность жены будущего короля, а также предполагает, что она могла заразиться коронавирусом, поскольку контактировала с зараженным человеком на одном из мероприятий.