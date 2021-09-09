Чому Кейт Міддлтон уже два місяці не з'являється на публіці

ЗМІ назвали три основні версії того, чому герцогиню Кембриджську ніхто не бачив майже 60 днів.

Кейт Міддлтон востаннє з'явилася на публіці 11 липня, коли відвідала церемонію нагородження чоловіків після фіналу в одиночному розряді чемпіонату Вімблдону з тенісу, і з тих пір більше її ніхто не бачив, пишуть британські ЗМІ. Останнє фото герцогині в соцмережах опубліковане 6 серпня, але сам знімок був зроблений ще в січні минулого року.

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У зв'язку з тривалою відсутністю Кейт Міддлтон поповзли чутки про те, що в її житті якісь проблеми. А в сезон відпусток членів королівської сім'ї, який вони беруть влітку, найчастіше це серпень, питання про те, де ж герцогиня, звучить все частіше, оскільки жодного знімка її проведення часу на відпочинку в мережу не потрапило.

[ + – ] Останнє фото в офіційному акаунті герцогів Кембриджських, на якому відображена Кейт Міддлтон, датоване 6 серпня

Востаннє Кейт так довго була відсутня на публіці в середині 2020 року, коли вони з Вільямом вирушили в Уельс на відпочинок, і герцогиню ніхто не бачив протягом 41 дня. Цього разу вона поза увагою громадськості вже майже 60 днів, і її зникнення збіглося з новими чутками про те, що вона і Вільям планують переїхати у Віндзор.

До нещодавнього часу герцоги Кембриджські жили на два будинки — в Кенсингтонському палаці й у своєму маєтку Анмер-Холл у Норфолку, однак після того, як королева овдовіла, вони, цілком ймовірно, можуть переїхати у Віндзор, щоб бути ближче до Єлизавети II і прикрасити її самотність.

"Анмер-Холл був потрібен, коли Вільям був пілотом вертольота в Східній Англії, і це було зручно для проведення Різдва в Сандрінгемі, але насправді це більше не працює", — кажуть інсайдери. Зараз пара нібито "розглядає варіанти" житла у Віндзорі.

У середині серпня Кейт із Вільямом і дітьми проводили час, відпочиваючи на островах Сіллі, а після повернення вирушили в Балморал, щоб побути з королевою, яка традиційно зупиняється у своїй літній резиденції в Шотландії. ЗМІ не заперечують, що герцоги Кембриджські все ще у відпустці й перебувають далеко від своїх офіційних королівських обов'язків. Щоправда, на відміну від Кейт, Вільяма бачили кілька разів на публіці.

Серед інших версій, чому герцогиня не з'являється на заходах, преса називає можливу четверту вагітність дружини майбутнього короля, а також передбачає, що вона могла заразитися коронавірусом, оскільки контактувала із зараженою людиною на одному із заходів.