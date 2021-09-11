Тренды осени 2021. Самые стильные трикотажные платья сезона
Трикотажные платья — неизменный атрибут осени. 2021 год исключением не стал: платья появились почти в каждой модной коллекции сезона.
В прошлом году дизайнеры считали, что трикотаж должен быть оверсайз, что отвечало общему расслабленному настроению: ведь многие работали из дома из-за карантина и в офисе не появлялись. В этом году модельеры решительно настроены нарядить модниц в облегающие, подчеркивающие фигуру платья.
Бытует мнение, что такой наряд визуально полнит, но это вовсе не так! Подобрав модное трикотажное платье по фигуре и дополнив его эффектными аксессуарами, можно создать стильный образ. Причем одно и то же платье можно носить и в офис, и на прогулку, и на романтичное свидание, лишь сменив обувь и украшения, чтобы создать эффектный образ на каждый случай.
Трикотажные платья: облегающие или немного оверсайз
Так что стоит запомнить, что именно облегающие, сидящие по фигуре трикотажные платья в трендах осени 2021. Впрочем, те, кто предпочитает более расслабленный стиль, могут выбрать и модели посвободней, главное, чтобы они не выглядели так, будто больше на несколько размеров.
Расклешенная трикотажная юбка
Если кто-то хочет соригинальничать, стоит выбрать модель с расклешенной юбкой. Подобные платья с умело подобранными аксессуарами придают своей обладательнице несколько средневековый вид, напоминая платья "котарди", популярные в XIV веке.
Пояс на талии
Модный прием осени 2021 — подчеркивать талию широким ремнем или поясной сумкой. Как правило, их подбирают в тон наряду.
Обувь к трикотажному платью
Носить трикотажные платья стилисты советуют с сапогами, грубыми ботинками, или туфлями в тон.
Впрочем, в моду вернулись платья-свитера, а они отлично сочетаются с колготками такого же цвета и яркими кроссовками. Именно яркими – дизайнеры настаивают, что этой осенью нужно выделяться.
Вечерний трикотаж
Интересно, но трендах осени 2021 года не только трикотажные платья простого и лаконичного покроя. В этом году дизайнеры проявили фантазию и поиграли с фасонами. Результатом стали платья, в которых вполне можно пойти на вечеринку, светский прием, или в театр. В моде теперь трикотажные платья с декольте, оригинальными вырезами — и элегантной, "вечерней" длины.
Трикотаж осени 2021: яркие цвета
И в соответствии с трендами сезона, дизайнеры делают ставку на яркость. Ведь, напомним, Фокус ранее уже рассказывал о том, что осенью 2021 года не стоит сдерживать себя и ограничивать цветовую гамму. Трикотажа это тоже касается – он может быть как спокойных оттенков, так и буквально "взрываться" цветом. Хороши и комбинированные модели, в которых сочетаются несколько цветов.
Так что, решив пополнить свой гардероб на осень, стоит обратить внимание именно на трикотажные платья. Ведь уже понятно, что это весьма выгодная инвестиция: когда обзаводишься подобным нарядом, то холода не заставят отказываться от женственных образов.
Ранее Фокус рассказывал о том, какие пальто актуальны в этом сезоне на примере одной из самых элегантных женщин Англии – подруги актера Джейсона Стейтема: Рози Хантингтон-Уайтли.
Фокус также напоминал, какие вещи из школьного гардероба можно носить даже повзрослев, когда школьные годы уже остались позади.